Autoridades de Ciudad de México (CDMX) dieron a conocer lo que hay detrás de la ficha de búsqueda viral de Rocío Mendoza de Ayala, que presuntamente se encontraba desaparecida; esto dijeron.

La ficha de búsqueda de Rocío Mendoza de Ayala alertó que la mujer de 30 años de edad se encontraba desaparecida desde el pasado 29 de julio de 2025, cuando salió a hacer compras y ya no regresó.

Sin embargo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX informó que la ficha de búsqueda viral Rocío Mendoza de Ayala es falsa y la imagen de la mujer fue compartida sin consentimiento.

Ficha de búsqueda de Rocío Mendoza de Ayala es falsa. (Redes sociales)

Autoridades de CDMX informan lo que hay detrás de la ficha de búsqueda viral de Rocío Mendoza de Ayala

La Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX informó a través de sus redes sociales oficiales que se revisó el caso de la presunta desaparición de Rocío Mendoza de Ayala y se concluyó que la ficha de búsqueda es falsa.

De acuerdo con autoridades de CDMX, la ficha de búsqueda viral no cuenta con folio de la Comisión de Búsqueda, de la fiscalía o de locatel, por lo que se puede asegurar que el boletín no es verdadero.

Ante la viralización de la ficha de búsqueda de Rocío Mendoza de Ayala, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX recordó que los boletines suelen ser difundidos por medios oficiales de las autoridades.

“Recordamos a la sociedad que los boletines oficiales de búsqueda y localización se difunden únicamente a través de las redes sociales oficiales de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México”. Comunicado de la Comisión de Búsqueda de Personas de CDMX

Mujer niega estar desaparecida; autoridades de CDMX la contactaron por ficha de búsqueda viral Rocío Mendoza de Ayala

Asimismo, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX comentó que se contactaron con la mujer de la imagen de la ficha de búsqueda que se hizo viral, para conocer su situación.

Según el comunicado de las autoridades de CDMX, la mujer cuya imagen aparece en la ficha de búsqueda falsa negó estar desaparecida y dijo que “su fotografía fue utilizada sin su consentimiento”.