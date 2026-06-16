Un grupo de transportistas mantiene bloqueados los carriles laterales de Periférico Norte, a la altura del Parque Naucalli, en Estado de México, con dirección a la Ciudad de México.

Integrantes de la Unión de Transportistas y Comerciantes Ducks México bloquean los carriles a la altura del perímetro de Naucalpan de Juárez, lo que ha generado un caos vial.

Los manifestantes exigen que sus demandas sean escuchadas y atendidas a la brevedad posible por autoridades competentes. Entre estas destacan:

Extorsión a transportistas y comerciantes por parte de grupos delictivos

Hostigamiento por parte de las autoridades

Mayor seguridad

La destitución inmediata de Pedro Gálvez, subdirector de Desarrollo y Fomento Económico

La noche del 15 de junio, transportistas anunciaron la cancelación de su movilización tras alcanzar un acuerdo con el gobierno municipal por medio de una mesa de diálogo; no obstante, alrededor de las 15 horas de este martes bloquearon la vialidad.

Transportistas amenazan con avanzar rumbo a CDMX

Transportistas y comerciantes que vienen del derrotero de Zumpango Melchor Ocampo, atraviesan por la México Querétaro y cruzan por Periférico Norte, advierten que no se retirarán hasta renegociar con autoridades estatales.

Amenazan con avanzar con rumbo la Ciudad de México en caso de ser ignorados o ante la negativa de sus demandas.

Al lugar se han presenciado elementos de la Secretaria del Gobierno del Estado de México, de la Dirección de Tránsito de la Policía Municipal de Naucalpan, así como integrantes de la Guardia Nacional.

Transportistas bloquean Periférico Norte por extorsiones; exigen seguridad (Especial)

En su fallido intento por convencer a los manifestantes de permitir el libre acceso, el congestionamiento vial se ha extendido a lo largo de cinco kilómetros.

Agentes de tránsito ya realizan cortes a la circulación. Vehículos están siendo desviados. Se recomienda usar como rutas alternas como la vía Gustavo Baz Prada o López Portillo.