El Gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno, reportó el cierre del operativo especial de Semana Santa 2026 con saldo blanco, tras registrarse ausencia de incidentes mayores durante festividades religiosas, actividades recreativas y la movilidad en la capital.

Las autoridades destacaron que este resultado se logró en un contexto de alta afluencia, donde se mantuvo un ambiente de orden y seguridad para habitantes y visitantes.

Toluca despliega más de mil 400 elementos durante Semana Santa

La Dirección General de Seguridad y Protección desplegó más de mil 400 elementos de seguridad pública, tránsito y protección civil, quienes mantuvieron presencia preventiva en templos, plazas públicas, vialidades principales y zonas de alta concentración.

El operativo incluyó patrullajes estratégicos, vigilancia en celebraciones religiosas, monitoreo desde el Centro de Mando y apoyo vial, lo que permitió mantener el control durante uno de los periodos de mayor movilidad en la capital mexiquense.

Como parte de estas acciones, el programa Conduce sin Alcohol operó de manera permanente en distintos puntos de la ciudad para prevenir accidentes.

En total se aplicaron 141 pruebas de alcoholemia, de las cuales 52 resultaron positivas, por lo que las personas fueron remitidas ante el Juez Cívico; además, se trasladaron 45 vehículos y tres motocicletas al depósito.

El gobierno municipal señaló que los resultados responden tanto al trabajo coordinado de las corporaciones de seguridad como al comportamiento responsable de la ciudadanía, lo que permitió concluir las actividades con tranquilidad.