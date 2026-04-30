El presidente municipal Ricardo Moreno Bastida fortaleció el tejido social en Toluca con una caravana de 53 unidades de recolección, que llenaron de color las calles durante la celebración del Día de la Niña y el Niño.

Con globos, serpentinas y camiones decorados, el recorrido transitó por vialidades como Rafael Alducin, Nicolás Bravo e Hidalgo, hasta llegar al Palacio Municipal, en una jornada que combinó servicio público y convivencia.

Toluca celebra Día del Niño con caravana de Residuos Sólidos

Personal de la Dirección General de Residuos Sólidos, caracterizado para la ocasión, repartió más de 6 mil pelotas, generando sonrisas entre niñas y niños en colonias y delegaciones.

Esta iniciativa, que se ha convertido en una tradición, fue organizada por trabajadores con el respaldo del gobierno municipal, como una forma de acercarse a la ciudadanía y fortalecer la comunidad.

Al concluir la caravana, las 53 unidades retomaron de inmediato sus labores de recolección, cumpliendo con sus rutas habituales.

El gobierno municipal reconoció la vocación, entrega y sentido humano del personal de limpia, quienes además de mantener en orden la ciudad, contribuyen a generar momentos de alegría y convivencia para las familias.