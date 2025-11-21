Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los estudiantes, el alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, detalló que más de 22 mil 800 estudiantes de 214 escuelas reciben desayunos fríos y calientes.

Este programa tiene como objetivo garantizar su derecho a la alimentación y fortalecer su aprendizaje. Asimismo, se dio a conocer que se han repartido 4 millones 80 mil 541 desayunos escolares fríos y 122 mil 276 calientes.

Ricardo Moreno garantiza alimentos nutritivos para estudiantes

El alcalde estuvo acompañado por la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Rocío Pegueros, donde encabezaron la toma de protesta de las y los integrantes de los Comités del Programa Alimentación Escolar para el Bienestar, quienes son los encargados de cocinar y repartir los desayunos escolares.

Ricardo Moreno Bastida reafirma su compromiso de garantizar el derecho a la alimentación (Cortesía)

La funcionaria detalló que tanto la sociedad como el gobierno trabajan de la mano para garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a alimentos nutritivos, que les brinden energía para concentrarse en sus estudios. Durante el evento, Rocío Pegueros destacó las cifras de este programa:

21 mil 801 estudiantes de 197 escuelas reciben desayunos fríos

Mil 28 de 17 instituciones educativas reciben desayunos clientes

Por su parte, el alcalde aseguró que estos desayunos impulsan a que los toluqueños tengan un futuro mejor, dando a conocer que este año hubo un incremento de 130 mil raciones.

Mientras que el director general del DIF, Jesús Ramírez, afirmó que esta iniciativa se posiciona como un ejemplo de servicio y respaldó el apoyo del gobierno municipal por mantener una visión más cercana, humana, coordinada y más fuerte.

Con estas estrategias, el gobierno de Toluca reafirma su compromiso de mantener políticas enfocadas en el bienestar de las niñas, niños y adolescentes para garantizar su desarrollo integral.