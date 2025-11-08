La capital mexiquense volvió a colocarse en el mapa internacional del turismo y de los grandes eventos con la XXVIII Convención Internacional Motorrad Motofedmex 2025, que reunió a más de 500 motociclistas provenientes de México y ocho países, entre ellos Guatemala, El Salvador, Perú, Belice, Honduras, Francia, Italia, España y Estados Unidos.

El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, destacó que la realización de este encuentro es un reflejo de la confianza recuperada en la ciudad y en su gente, lo que impulsa el turismo y la economía local.

Toluca se consolida como destino turístico y de desarrollo económico

Durante el evento, el mandatario afirmó que Toluca cuenta con la infraestructura y la capacidad necesaria para recibir actividades de talla mundial, como lo demuestra la Convención Internacional Motorrad Motofedmex.

Ricardo Moreno Bastida encabeza el inicio de la Convención Internacional Motorrad Motofedmex 2025 en Toluca (Cortesía)

Durante el evento Moreno Bastida estuvo acompañado por Carlos Maccise Mena, presidente de Doble Propósito Toluca A.C., y Eleazar Gutiérrez Ortiz, presidente del Motoclub Doble Propósito Toluca, donde destacó la importancia de seguir impulsando actividades que promuevan el turismo y la convivencia social.

Antes del banderazo de salida hacia Valle de Bravo, el alcalde expresó su satisfacción porque Toluca haya sido elegida como sede, resaltando que la ciudad es la capital de las oportunidades y el progreso.

Asimismo, subrayó que la transformación de Toluca está en marcha, y que su administración busca recuperar los espacios públicos como una forma de prevenir conductas antisociales y fortalecer la convivencia ciudadana.

Por otra parte, dio a conocer que la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 contó con más de 4.5 millones de visitantes, siendo una edición exitosa y con saldo blanco.

Finalmente, Ricardo Moreno recordó que el gobierno municipal cierra su primer año de gestión con energía renovada, luego de enfrentar grandes desafíos como la inseguridad, el deterioro urbano, la falta de alumbrado y el limitado acceso al agua; asegurando que se ha avanzado en la recuperación del territorio y en la confianza ciudadana.