En el segundo concierto estelar de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025, el cantante y compositor Siddhartha se presentó ante más de 50 mil asistentes; haciendo historia en la explanada del Mercado Juárez de Toluca.

Segundo concierto estelar de Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 hace historia

Al evento, las y los fanáticos llegaron desde las 7:00 horas para ser los primeros en la fila y asegurar su lugar en el concierto.

El concierto comenzó con el Gallito Inglés, después el carisma de Andrea LP se sintió en el escenario y del talento de la cantautora colombo-mexicana Stephy Loren abrió paso al concierto de Siddhartha.

Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 es del 1 de octubre al 3 de noviembre (Cortesía)

El cantante es un referente del rock alternativo en español, siendo uno de los más famosos y reconocidos en México. Durante su presentación, Siddhartha recordó cómo Toluca fue un impulso para su carrera, al mismo tiempo que reconoció la grandiosidad de la Feria y Festival del Alfeñique en su edición 56.

Durante el concierto, los presentes hicieron un recorrido por toda la discografía del cantante, pues tocó temas como Náufrago, Bacalar, Brújula, Me hace falta, A la distancia, Diamantes, Película y Respiro hasta Tú y yo y tú, de su nuevo álbum, que tocó por primera vez en vivo.

Finalmente, la increíble noche cerró con su más grande éxito 00:00, donde se hizo presente un grupo de mariachi, siendo un momento inolvidable para cada una de las personas que se dieron cita en la Feria y Festival.

Si no te quieres perder otra noche así de sorprendente, este sábado 18 de octubre la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 continúa con presentaciones de DJ Sector Trejo, DJ Super Toy, La Elegancia Sonido Farinelly y Sonido Cachareli Disco a las 17:00 horas; además de otras más como el Festival Cultural de la Cera en Santa Cruz Atzcapotzaltongo, a partir de las 16:00.