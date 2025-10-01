Durante la conferencia semanal “La Toluqueña”, Ricardo Moreno Bastida, alcalde de Toluca, señaló que la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 esperan a más de un millón de asistentes que disfrutarán de 35 días en la gran fiesta de Toluca.
Asimismo, Moreno Bastida recordó que las entradas para las actividades y conciertos son completamente gratuitas, sin necesidad de un boleto, por lo que hizo la recomendación de llegar temprano.
Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 es para el disfrute de toda la familia
El alcalde detalló que la asignación de lugares será conforme vayan llegando a la explanada del Mercado Juárez, la cual será dividida en cuadrantes para mejorar la experiencia de los asistentes. Además, aseguró que la derrama económica de este año superará a las ediciones pasadas.
Por otra parte, se dio a conocer el subprograma “Yo pongo guapa a Toluca”, el cual tiene como objetivo embellecer, limpiar y darles mantenimiento a los panteones para que las familias disfruten del Día de Muertos.
Victoria Sánchez, titular de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo, afirmó que esta visión impulsa el derecho a la cultura para transformar la ciudad con arte.
¿Qué actividades habrá en la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025?
Durante “La Toluqueña”, dieron a conocer que se contará con más de 120 artistas nacionales e invitados internacionales.
Además, habrá un Pabellón de Naciones con 35 países invitados y 522 talleres gratuitos de alfeñique, grabado de calaveras de chocolate, papel picado y artesanales. Y como si fuera poco, se harán tres conciertos de la Orquesta Filarmónica de Toluca y un concurso de Máster Alfeñique.
Este evento es para toda la familia, por lo que se ofrecerán:
- 57 actividades infantiles
- 33 recorridos turísticos
- 12 obras de teatro
- 7 presentaciones de danza
- 10 proyecciones de la película Macario en delegaciones
- Autocinema
- Marcha Catrineando
- Maratón Alfeñique
La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 contará con el papel picado más grande del mundo y más sorpresas que no te puedes perder del 1 de octubre al 4 de noviembre en Toluca.