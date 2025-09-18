El alcalde Ricardo Moreno presentó el programa completo de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2025 durante la conferencia “La Toluqueña”.

Entre los artistas principales que se presentarán en la explanada del Mercado Juárez destacan:

Los Tucanes de Tijuana – jueves 16 de octubre

Siddhartha – viernes 17 de octubre

Gloria Trevi – domingo 19 de octubre

Molotov – jueves 23 de octubre

Porter – viernes 24 de octubre

Plastilina Mosh – sábado 25 de octubre

Liran Roll – domingo 26 de octubre

La Maldita Vecindad con la Sonora Santanera – jueves 30 de octubre

Yeri MUA y El Bogueto – viernes 31 de octubre

Amanda Miguel – sábado 1 de noviembre

Los toluqueños y visitantes podrán disfrutar de más de 450 actividades de música, danza y teatro, además de apoyar a 70 artistas locales que participarán en el evento.

Ricardo Moreno subraya el alcance del evento y su valor para la ciudad

El presidente municipal destacó que el festival no solo ofrece entretenimiento, sino que también representa un importante impulso económico y una forma de preservar y difundir las tradiciones del Día de Muertos y la riqueza cultural de la capital mexiquense.

Por su parte, Victoria Sánchez, directora general de Educación, Cultura y Turismo, informó que este año también llegará a Toluca el popular podcast de terror “Morras Malditas”, que se presentará en vivo el 4 de octubre a las 19:00 horas en el Panteón General.

Además, los asistentes podrán disfrutar de dos cervezas artesanales edición especial, limitadas a mil unidades cada una.

Dentro de la apuesta por descentralizar la cultura, se seleccionaron 70 artistas locales, entre ellos: La Gorgona Teatro, Guardianes de Fuego Marching Band, Danzart, La Flota Teatro (“De fantasmas a fantasmas”), Conan, La Damajuana, Violeta Constelación, Pablo Montoya, Dúo Idílico, Viaje al Mictlán, El Estuche y Lunaem.

El programa completo se puede consultar en la página oficial del Ayuntamiento y sus redes sociales.