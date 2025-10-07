Entre música, colores, aromas y tradición se llevó a cabo el inicio de la Feria y Festival del Alfeñique 2025 en Toluca, donde miles de familias disfrutaron de un ambiente seguro gracias al operativo implementado por la Policía Municipal. Ricardo Moreno Bastida, presidente municipal, reconoció el compromiso y trabajo de las y los elementos de seguridad, quienes reportaron saldo blanco.

Policía de Toluca garantiza tranquilidad en la Feria y Festival del Alfeñique 2025

Como parte de las estrategias de seguridad, se llevó a cabo el operativo Alfeñique Seguro, donde elementos de la Dirección General de Seguridad y Protección realizaron patrullajes a pie, recorridos estratégicos, vigilancia y mantuvieron presencia constante en el Centro Histórico y zonas aledañas.

El objetivo de este operativo fue brindar seguridad a las familias y turistas que participaron en la verbena popular, gracias a estas estrategias, se reportó un fin de semana sin incidentes con saldo blanco.

La Feria y Festival Alfeñique 2025 es del 1 de octubre al 3 de noviembre en Toluca (Cortesía)

Por su parte, los comerciantes de Los Portales de Toluca, reconocieron la presencia policial como un factor clave para que los visitantes se sintieran seguros al recorrer los puestos, comprar dulces y tomarse fotografías en los espacios decorados con temática del Día de Muertos.

La Feria y Festival del Alfeñique es una de las festividades más representativas del Estado de México, donde la cultura, la gastronomía y las tradiciones se unen para rendir homenaje a los fieles difuntos.

El gobierno municipal, encabezado por Ricardo Moreno, reiteró que el operativo continuará activo durante toda la duración del festival, con el propósito de que locales y turistas disfruten de actividades seguras.