Tras el sismo del 2017, los puentes de Alameda Oriente 1 y 2 quedaron dañados. Ante esta situación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), junto al Gobierno Federal, avanza en la reconstrucción de estos puentes.

Estas obras forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, con el cual se busca fortalecer y mejorar la infraestructura en el estado para beneficiar a más de un millón de habitantes que circulan por esta zona.

Puentes Alameda Oriente mejorarán movilidad en el Estado de México

De acuerdo con la SICT, los puentes tendrán una longitud de 1.2 kilómetros con tres carriles de circulación, cada uno, lo que mejorará la movilidad y facilitará la conexión con las autopistas 150D México-Puebla y la 136D Peñón-Texcoco.

Puentes Alameda Oriente mejorarán movilidad en el Estado de México (cortesía)

Asimismo, se señaló que los puentes tendrán una afluencia diaria de 65 mil vehículos que cruzan de Nezahualcóyotl a la Ciudad de México y viceversa.

Actualmente, el primer puente se encuentra en construcción de 500 metros con dirección al Estado de México, donde laboran cien trabajadores y 20 máquinas, con mil 892 pilotes de concreto y metal, el cual será concluido en octubre de este año. Mientras que el segundo puente hacia la CDMX tendrá una longitud de 700 metros y se planea que se termine en octubre del 2027.

Puentes Alameda Oriente mejorarán movilidad en el Estado de México (cortesía)

El diseño de estos puentes está basado en estudios de geotecnia, estructurales y estabilidad del suelo, con el objetivo de que sean duraderos ante los cambios climáticos y desastres naturales. Asimismo, se trabaja en el mejoramiento vial con mantenimiento a camellones centrales y la regeneración del tramo de Periférico Oriente a la altura de la Alameda Oriente.

Con estas obras, la SICT junto al gobierno federal reafirma su compromiso de impulsar acciones para fortalecer la infraestructura con el objetivo de impactar positivamente en la calidad de vida de las y los habitantes.