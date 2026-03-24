Con el programa MegaBachetón 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene como meta rehabilitar más de 18 mil kilómetros en la Red Carretera Federal Libre de Peaje con motivo de las vacaciones de Semana Santa.
La SICT explicó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura carretera del país para garantizar una movilidad segura durante el periodo vacacional, previniendo accidentes y protegiendo la seguridad de las familias.
Vacaciones de Semana Santa incrementan trabajos carreteros
Durante los trabajos de Semana Santa se realizarán obras de conservación rutinaria, rehabilitación de tramos y puentes, así como acciones de mejora continua. Asimismo, se dará mantenimiento a más de 43 mil kilómetros adicionales de la Red Carretera Federal.
La SICT señaló que se reforzará la señalización para que las y los conductores respeten las restricciones, límites de velocidad, posibles peligros y la información de servicios básicos.
Por otra parte, la SICT lanzó unas recomendaciones para las vacaciones de Semana Santa:
- Manejar con precaución
- Respetar los límites de velocidad
- Utilizar el cinturón de seguridad
- Evitar el uso de teléfonos celulares
- No consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.
- Respetar las señales de tránsito
- Verificar el estado correcto de los vehículos
Asimismo, señaló que, en caso de accidentes, se debe notificar a autoridades, llamar a la aseguradora y seguir las indicaciones, con el objetivo de priorizar el bienestar de las personas involucradas.
Finalmente, la SICT dio a conocer los números de emergencia para que las y los conductores conozcan dónde comunicarse:
- 911 Emergencias
- 074 CAPUFE
- 088 Guardia Nacional
- 078 Ángeles Verdes
Con estas acciones, el Gobierno de México, en coordinación con la SICT, se compromete a fortalecer la red carretera del país, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las y los conductores durante las vacaciones de Semana Santa.