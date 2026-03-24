Con el programa MegaBachetón 2026, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tiene como meta rehabilitar más de 18 mil kilómetros en la Red Carretera Federal Libre de Peaje con motivo de las vacaciones de Semana Santa.

La SICT explicó que estos trabajos tienen como objetivo mejorar la infraestructura carretera del país para garantizar una movilidad segura durante el periodo vacacional, previniendo accidentes y protegiendo la seguridad de las familias.

Vacaciones de Semana Santa incrementan trabajos carreteros

Durante los trabajos de Semana Santa se realizarán obras de conservación rutinaria, rehabilitación de tramos y puentes, así como acciones de mejora continua. Asimismo, se dará mantenimiento a más de 43 mil kilómetros adicionales de la Red Carretera Federal.

SICT rehabilitarán 18 mil kilómetros de carreteras federales por Semana Santa (cortesía)

La SICT señaló que se reforzará la señalización para que las y los conductores respeten las restricciones, límites de velocidad, posibles peligros y la información de servicios básicos.

Por otra parte, la SICT lanzó unas recomendaciones para las vacaciones de Semana Santa:

Manejar con precaución

Respetar los límites de velocidad

Utilizar el cinturón de seguridad

Evitar el uso de teléfonos celulares

No consumir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas.

Respetar las señales de tránsito

Verificar el estado correcto de los vehículos

SICT rehabilitarán 18 mil kilómetros de carreteras federales por Semana Santa (cortesía)

Asimismo, señaló que, en caso de accidentes, se debe notificar a autoridades, llamar a la aseguradora y seguir las indicaciones, con el objetivo de priorizar el bienestar de las personas involucradas.

Finalmente, la SICT dio a conocer los números de emergencia para que las y los conductores conozcan dónde comunicarse:

911 Emergencias

074 CAPUFE

088 Guardia Nacional

078 Ángeles Verdes

SICT rehabilitarán 18 mil kilómetros de carreteras federales por Semana Santa (cortesía)

Con estas acciones, el Gobierno de México, en coordinación con la SICT, se compromete a fortalecer la red carretera del país, con el objetivo de garantizar mejores condiciones para las y los conductores durante las vacaciones de Semana Santa.