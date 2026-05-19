Toluca fue sede del Shimano Fest 2026, el festival de ciclismo más importante de Latinoamérica, posicionando a la entidad como referente para el deporte de alto rendimiento en América Latina.
El festival se llevó a cabo el 16 y 17 de mayo y reunió a cerca de 15 mil asistentes, entre competidores, aficionados, visitantes y representantes de la industria del ciclismo.
Shimano Fest 2026 impulsa turismo y economía en Toluca
De acuerdo con el gobierno de Toluca, este tipo de eventos reafirman el compromiso del alcalde Ricardo Moreno Bastida por impulsar el deporte, el turismo y la generación de una derrama económica en la entidad.
Este encuentro tuvo al IMCUFIDET como aliado estratégico, donde las y los asistentes pudieron disfrutar de actividades deportivas y recreativas de talla internacional.
La edición 2026 contó con competencias de alto nivel como:
- Campeonato Nacional MTB Marathon (XCM)
- Gran Fondo
- Medio Fondo
- MTB Short Track (XCC)
- Eliminator (XCE)
- Shimano Criterium
- Carrera Infantil
Además, personalidades como Nancy Contreras, ex campeona del mundo en ciclismo de pista; Enrique Ribeiro, representante de Shimano Brasil; Jacobo Martínez Zacarías, embajador oficial y representante de Shimano México, y Mariana Gómez Meira, ciclista y creadora de contenido, participaron en este encuentro internacional.
Con este tipo de eventos, Toluca se posiciona como referente en ciclismo de alto rendimiento y en destino competitivo para realizar eventos masivos de talla internacional como lo fue el Shimano Fest.