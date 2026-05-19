Toluca fue sede del Shimano Fest 2026, el festival de ciclismo más importante de Latinoamérica, posicionando a la entidad como referente para el deporte de alto rendimiento en América Latina.

El festival se llevó a cabo el 16 y 17 de mayo y reunió a cerca de 15 mil asistentes, entre competidores, aficionados, visitantes y representantes de la industria del ciclismo.

Shimano Fest 2026 impulsa turismo y economía en Toluca

De acuerdo con el gobierno de Toluca, este tipo de eventos reafirman el compromiso del alcalde Ricardo Moreno Bastida por impulsar el deporte, el turismo y la generación de una derrama económica en la entidad.

Toluca se consolidó como referente del ciclismo de alto rendimiento en México (cortesía)

Este encuentro tuvo al IMCUFIDET como aliado estratégico, donde las y los asistentes pudieron disfrutar de actividades deportivas y recreativas de talla internacional.

La edición 2026 contó con competencias de alto nivel como:

Campeonato Nacional MTB Marathon (XCM)

Gran Fondo

Medio Fondo

MTB Short Track (XCC)

Eliminator (XCE)

Shimano Criterium

Carrera Infantil

Toluca se consolidó como referente del ciclismo de alto rendimiento en México (cortesía)

Además, personalidades como Nancy Contreras, ex campeona del mundo en ciclismo de pista; Enrique Ribeiro, representante de Shimano Brasil; Jacobo Martínez Zacarías, embajador oficial y representante de Shimano México, y Mariana Gómez Meira, ciclista y creadora de contenido, participaron en este encuentro internacional.

Con este tipo de eventos, Toluca se posiciona como referente en ciclismo de alto rendimiento y en destino competitivo para realizar eventos masivos de talla internacional como lo fue el Shimano Fest.