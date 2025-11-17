La senadora de la República, Sandra Luz Falcón, ofreció su primer informe de actividades, en el que destacó la votación de 40 nuevas leyes en favor de las y los mexicanos, en especial de quienes menos tienen.

La legisladora reunió a más de 5 mil personas en la Feria del Caballo, en Texcoco, desde donde señaló que esta tierra ha visto nacer a grandes políticos y gobernantes, desde Nezahualcóyotl hasta gente como Delfina Gómez e Higinio Martínez.

Falcón Venegas agregó que en este primer año como senadora ha dado siempre prioridad a las necesidades de la gente y en especial de los mexiquenses, siempre caminando de la mano del pueblo y sumando fuerzas con la sociedad.

“Desde el gobierno se combate la desigualdad, la corrupción y los malos manejos con una política cercana a la gente, trabajando con honestidad y honradez. Así es como debemos gobernar, así es como Morena gobierna” Sandra Luz Falcón, senadora de la República

Seguridad y movilidad, los grandes retos del Estado de México: Sandra Luz Falcón

Sandra Luz Falcón se dijo lista para seguir su trabajo en favor del Estado de México desde su escaño en el Senado de la República, enfocándose en tres ejes principales.

El primero tiene que ver con la seguridad pública, pues si bien es cierto que los índices de inseguridad han bajado, gracias a la coordinación de los tres niveles de gobierno y a una estrategia correcta de la presidenta Claudia Sheinbaum, es un tema que se debe seguir atendiendo todos los días.

En segundo lugar, Falcón Venegas señaló que trabajará por lograr una mejor movilidad en el Estado de México, pues sus habitantes merecen un transporte público de calidad y bajo costo, que logre comunicar a toda la entidad de manera eficiente.

Sandra Luz Falcón presenta su primer informe de actividades (Cortesía )

Finalmente, explicó que trabajará para garantizar el derecho humano al agua, señalando que la escasez de este líquido es un problema que ya no pertenece al futuro sino que se vive día día en nuestros hogares, comunidades y espacios de trabajo.

En este sentido, destacó que la federación invertirá más de 20 mil millones de pesos en el corto plazo para mejorar la infraestructura hídrica de la entidad, desde el abastecimiento hasta el saneamiento.