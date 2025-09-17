Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, y el senador Enrique Vargas del Villar, encabezaron el Desfile Cívico por el 215 Aniversario de la Independencia de México.
Más de 6 mil personas asisten al desfile en Huixquilucan
La ceremonia, encabezada por la presidenta municipal, comenzó a las 9:28 horas, acompañada del Cabildo y de su gabinete. El Desfile Cívico-Militar reunió a más de seis mil 300 personas entre servidores públicos, policías, estudiantes, charros y vecinos de la zona.
El recorrido inició en la calle Moctezuma y avanzó por la avenida Venustiano Carranza para culminar en Nicolás Bravo, frente al Palacio Municipal.
De acuerdo con el jefe de Estado Mayor, Aarón Gutiérrez, participaron:
- Más de tres mil 500 servidores públicos
- 34 escoltas
- 640 estudiantes y docentes de nivel básico
- 240 estudiantes y docentes de nivel medio superior
- 920 estudiantes y docentes de nivel superior
- 250 conscriptos del Servicio Militar Nacional
- 303 elementos de la policía municipal
- 87 bomberos y rescatistas
- 35 integrantes de Protección Civil
Por otra parte, entre las áreas de gobierno que desfilaron, se encuentran:
- La Presidencia Municipal
- La Secretaría del Ayuntamiento
- Secretaría Técnica
- Tesorería Municipal
- Contraloría Interna Municipal
- Dirección General de Administración, Jurídica, Ecología y Medio Ambiente
- Desarrollo Económico y Empresarial
- Desarrollo Urbano y Sustentable
- Desarrollo Agropecuario y Forestal, Infraestructura y Edificación
- Desarrollo Social
- Servicios Públicos y Urbanos
- Dirección General de la Mujer
- Dirección General de Juventud
- Dirección General de Servicios Ciudadanos
- Dirección General de Cultura y Turismo
- Agencia Municipal de Energía
- Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
- Sistema Municipal DIF
- Sistema Aguas de Huixquilucan
- Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym).
Finalmente, Romina Contreras destacó que las fiestas patrias en Huixquilucan terminaron en paz y con saldo blanco, gracias a las medidas de seguridad que se aplicaron durante el fin de semana.