Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, y el senador Enrique Vargas del Villar, encabezaron el Desfile Cívico por el 215 Aniversario de la Independencia de México.

Más de 6 mil personas asisten al desfile en Huixquilucan

La ceremonia, encabezada por la presidenta municipal, comenzó a las 9:28 horas, acompañada del Cabildo y de su gabinete. El Desfile Cívico-Militar reunió a más de seis mil 300 personas entre servidores públicos, policías, estudiantes, charros y vecinos de la zona.

El recorrido inició en la calle Moctezuma y avanzó por la avenida Venustiano Carranza para culminar en Nicolás Bravo, frente al Palacio Municipal.

De acuerdo con el jefe de Estado Mayor, Aarón Gutiérrez, participaron:

  • Más de tres mil 500 servidores públicos
  • 34 escoltas
  • 640 estudiantes y docentes de nivel básico
  • 240 estudiantes y docentes de nivel medio superior
  • 920 estudiantes y docentes de nivel superior
  • 250 conscriptos del Servicio Militar Nacional
  • 303 elementos de la policía municipal
  • 87 bomberos y rescatistas
  • 35 integrantes de Protección Civil
La alcaldesa de Huixquilucan concluyó que el municipio finalizó las fiestas patrias con saldo blanco
La alcaldesa de Huixquilucan concluyó que el municipio finalizó las fiestas patrias con saldo blanco (Cortesía)

Por otra parte, entre las áreas de gobierno que desfilaron, se encuentran:

  • La Presidencia Municipal
  • La Secretaría del Ayuntamiento
  • Secretaría Técnica
  • Tesorería Municipal
  • Contraloría Interna Municipal
  • Dirección General de Administración, Jurídica, Ecología y Medio Ambiente
  • Desarrollo Económico y Empresarial
  • Desarrollo Urbano y Sustentable
  • Desarrollo Agropecuario y Forestal, Infraestructura y Edificación
  • Desarrollo Social
  • Servicios Públicos y Urbanos
  • Dirección General de la Mujer
  • Dirección General de Juventud
  • Dirección General de Servicios Ciudadanos
  • Dirección General de Cultura y Turismo
  • Agencia Municipal de Energía
  • Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
  • Sistema Municipal DIF
  • Sistema Aguas de Huixquilucan
  • Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym).

Finalmente, Romina Contreras destacó que las fiestas patrias en Huixquilucan terminaron en paz y con saldo blanco, gracias a las medidas de seguridad que se aplicaron durante el fin de semana.