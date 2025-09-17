Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, y el senador Enrique Vargas del Villar, encabezaron el Desfile Cívico por el 215 Aniversario de la Independencia de México.

Más de 6 mil personas asisten al desfile en Huixquilucan

La ceremonia, encabezada por la presidenta municipal, comenzó a las 9:28 horas, acompañada del Cabildo y de su gabinete. El Desfile Cívico-Militar reunió a más de seis mil 300 personas entre servidores públicos, policías, estudiantes, charros y vecinos de la zona.

El recorrido inició en la calle Moctezuma y avanzó por la avenida Venustiano Carranza para culminar en Nicolás Bravo, frente al Palacio Municipal.

De acuerdo con el jefe de Estado Mayor, Aarón Gutiérrez, participaron:

Más de tres mil 500 servidores públicos

34 escoltas

640 estudiantes y docentes de nivel básico

240 estudiantes y docentes de nivel medio superior

920 estudiantes y docentes de nivel superior

250 conscriptos del Servicio Militar Nacional

303 elementos de la policía municipal

87 bomberos y rescatistas

35 integrantes de Protección Civil

La alcaldesa de Huixquilucan concluyó que el municipio finalizó las fiestas patrias con saldo blanco (Cortesía)

Por otra parte, entre las áreas de gobierno que desfilaron, se encuentran:

La Presidencia Municipal

La Secretaría del Ayuntamiento

Secretaría Técnica

Tesorería Municipal

Contraloría Interna Municipal

Dirección General de Administración, Jurídica, Ecología y Medio Ambiente

Desarrollo Económico y Empresarial

Desarrollo Urbano y Sustentable

Desarrollo Agropecuario y Forestal, Infraestructura y Edificación

Desarrollo Social

Servicios Públicos y Urbanos

Dirección General de la Mujer

Dirección General de Juventud

Dirección General de Servicios Ciudadanos

Dirección General de Cultura y Turismo

Agencia Municipal de Energía

Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte

Sistema Municipal DIF

Sistema Aguas de Huixquilucan

Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (Suteym).

Finalmente, Romina Contreras destacó que las fiestas patrias en Huixquilucan terminaron en paz y con saldo blanco, gracias a las medidas de seguridad que se aplicaron durante el fin de semana.