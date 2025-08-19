Vecinos de Huixquilucan, a cargo de Romina Contreras, reconocieron los avances del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, en los fraccionamientos Lomas de la Herradura y Jardines de la Herradura.
Los ciudadanos destacaron mejoras en seguridad, ecología y saneamiento de la Presa “El Capulín”, que benefician la calidad de vida de las familias.
Romina Contreras reafirma compromiso municipal
La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, aseguró que el gobierno seguirá escuchando y atendiendo las solicitudes vecinales a través del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”.
Ello, con respuestas eficientes que impulsan el desarrollo del municipio y fortalecen el contacto directo con la ciudadanía.
Romina Contreras anuncia acciones ambientales y de seguridad
Romina Contreras anunció que en Huixquilucan se atenderán cerca de 400 árboles en el cerro de Carretelas y se continuará con el saneamiento de la Presa “El Capulín”.
Lo anterior, incluyendo:
- Desazolve.
- Aplicación de sulfato de cobre.
- Cal viva.
- Bacterias nitrificantes.
- Reforestación.
- Limpieza.
Además, se realizan más de 20 operativos de seguridad diarios y funcionan 300 chats con 80 mil usuarios.
Huixquilucan mejora en infraestructura y servicios públicos
La alcaldesa Romina Contreras informó que en Huixquilucan ya se realizaron trabajos de:
- Balizamiento.
- Señalización.
- Retiro de árboles secos.
- Limpieza de rejillas.
- Coladeras.
- Mantenimiento de luminarias y áreas verdes.
- Reforestación.
El programa recorre semanalmente las 49 comunidades y fraccionamientos para supervisar servicios y atender necesidades de la población.