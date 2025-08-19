Vecinos de Huixquilucan, a cargo de Romina Contreras, reconocieron los avances del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”, en los fraccionamientos Lomas de la Herradura y Jardines de la Herradura.

Los ciudadanos destacaron mejoras en seguridad, ecología y saneamiento de la Presa “El Capulín” , que benefician la calidad de vida de las familias.

Romina Contreras reafirma compromiso municipal

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, aseguró que el gobierno seguirá escuchando y atendiendo las solicitudes vecinales a través del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”.

Ello, con respuestas eficientes que impulsan el desarrollo del municipio y fortalecen el contacto directo con la ciudadanía.

Romina Contreras anuncia acciones ambientales y de seguridad

Romina Contreras anunció que en Huixquilucan se atenderán cerca de 400 árboles en el cerro de Carretelas y se continuará con el saneamiento de la Presa “El Capulín”.

Lo anterior, incluyendo:

Desazolve.

Aplicación de sulfato de cobre.

Cal viva.

Bacterias nitrificantes.

Reforestación.

Limpieza.

Además, se realizan más de 20 operativos de seguridad diarios y funcionan 300 chats con 80 mil usuarios.

Huixquilucan mejora en infraestructura y servicios públicos

La alcaldesa Romina Contreras informó que en Huixquilucan ya se realizaron trabajos de:

Balizamiento.

Señalización.

Retiro de árboles secos.

Limpieza de rejillas.

Coladeras.

Mantenimiento de luminarias y áreas verdes.

Reforestación.

El programa recorre semanalmente las 49 comunidades y fraccionamientos para supervisar servicios y atender necesidades de la población.