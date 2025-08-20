Romina Contreras entregó la repavimentación con concreto hidráulico de una vialidad en Barranca Hueyetlaco, Huixquilucan.

Esta mejorará la conectividad con la Ciudad de México, agilizará el tránsito, reducirá tiempos de traslado y dignificará la vida de miles de habitantes de la zona.

Romina Contreras ofrece detalles de nueva pavimentación

La alcaldesa Romina Contreras informó que la avenida rehabilitada abarca más de 14 mil metros cuadrados y requirió una inversión de más de 23.9 millones de pesos.

La repavimentación se concluyó en poco más de dos meses, beneficiando a colonias como El Olivo y San Fernando, así como a los fraccionamientos Valle de Las Palmas y Lomas del Olivo.

Romina Contreras anuncia acciones complementarias

Además del pavimento, se construyeron banquetas, se balizaron guarniciones, y se colocó señalización y vialetas LED, señaló Romina Contreras.

Estas mejoras refuerzan la seguridad vial y representan el cumplimiento de los compromisos del gobierno municipal con la población de Huixquilucan.

Con estas acciones, la alcaldesa continuará atrayendo inversión privada y consolidando al municipio como un referente en infraestructura de calidad.