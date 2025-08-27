La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, obtuvo el Premio a las Mejores Prácticas de los Gobiernos Locales 2025, en la categoría “Calidad de Vida”.

Ello, por la creación del Centro de Justicia Cívica, único en México, que busca resolver conflictos cotidianos de manera rápida, justa y gratuita, previniendo delitos.

El reconocimiento evaluó a cerca de 50 gobiernos en seis bloques temáticos.

Centro de Justicia Cívica: innovación en la mediación

Inaugurado en abril, el Centro de Justicia Cívica integra el Juzgado Cívico, la Oficialía de Mediación y Conciliación, y la Preceptoría Juvenil.

Romina Contreras destacó que este modelo fortalece la cultura de paz y legalidad, ofreciendo mediación, acompañamiento social y atención médica, consolidando la convivencia armónica en la comunidad.

Romina Contreras reitera compromiso con Huixquilucany

Durante la XV entrega del premio, Romina Contreras reafirmó su compromiso de innovar en políticas públicas y mantener a Huixquilucan como un referente a nivel nacional y estatal.

La alcaldesa estuvo acompañada por Enrique Vargas del Villar, vicecoordinador del PAN en el Senado.

Romina Contreras, un historial de reconocimientos

Romina Contreras ha sido premiada tres años consecutivos:

En 2024 por “Calidad Crediticia”. En 2023 por “Desarrollo Social”. En 2025 por “Calidad de Vida”.

Además, en junio recibió el Distintivo Lidera a la Innovación Gubernamental Local en Protección y Seguridad.

Esto, por el Sistema Municipal de Emergencias 24/7 y el Centro de Justicia Cívica, reconocidos como políticas públicas eficientes.