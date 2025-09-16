La noche del 15 de septiembre, Romina Contreras Carrasco, alcaldesa de Huixquilucan, encabezó el 215 Aniversario del Grito de Independencia desde el balcón del Palacio Municipal.

Más de 20 mil asistentes acudieron al grito en Huixquilucan

La ceremonia contó con la presencia del senador Enrique Vargas del Villar, integrantes del Cabildo y del gabinete municipal del gobierno de Romina Contreras. En punto de las 23:00 horas, la alcaldesa dio inicio a la conmemoración de los héroes que dieron libertad a México en 1810.

El Gobierno Municipal organizó la verbena “Fiestas Patrias Huixquilucan 2025”, en cuatro sedes:

La Explanada Municipal

Pirules

San Fernando

Magdalena Chichicaspa

Más de 20 mil personas disfrutaron de la celebración que incluyó comida típica, música en vivo y un ambiente familiar y seguro. Tras el grito, hubo un espectáculo de pirotecnia que durante más de 11 minutos que iluminó el cielo acompañado de música y aplausos de los asistentes.

Huixquilucan contó con más de 20 mil asistentes (Cortesía)

El evento concluyó con saldo blanco, gracias al operativo de seguridad implementado por la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, Bomberos y Protección Civil, quienes resguardaron a los asistentes durante las fiestas patrias.

Con esta celebración, el gobierno de Romina Contreras Carrasco y Huixquilucan refrendan su compromiso con la tradición, la cultura y la sana convivencia familiar, convirtiéndose en uno de los municipios mexiquenses con mayor participación ciudadana.