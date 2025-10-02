Romina Contreras Carrasco, presidenta municipal de Huixquilucan, inauguró más de 217 kilómetros de avenidas y calles repavimentadas en 2025. Con estas obras, Huixquilucan se consolida como el municipio con más obra pública para renovar vialidades en el Estado de México.

Romina Contreras impulsa la modernización de calles en todo Huixquilucan

La repavimentación con concreto hidráulico de la calle Bosque del Secreto, en el fraccionamiento La Herradura, se suma a esta cifra, con el objetivo de garantizar vías que brinden seguridad a los usuarios, reduzcan los tiempos de traslado y agilicen el tránsito.

La alcaldesa destacó que estas obras se han llevado a cabo en las zonas Popular, Residencial y Tradicional del municipio, avanzando en la modernización de la infraestructura vial. Hasta ahora, se han invertido más de 155 millones de pesos en 2025 para atender las demandas de la ciudadanía y ofrecer vías de calidad.

Saben que cuentan con nuestro apoyo y respaldo 24/7 y estas obras son resultado del trabajo que realizamos en el gobierno municipal en beneficio de todos. Visitamos y recorremos todo el municipio para escuchar y atender sus solicitudes, tal es el caso de la repavimentación de esta calle. Este tipo de obra que realizamos en todo el territorio, es el ejemplo del compromiso que tenemos para mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente en Huixquilucan, y, además aumenta la plusvalía de las viviendas, elevando su patrimonio a favor de las familias Romina Contreras

La presidenta municipal informó que la repavimentación de la calle Bosque del Secreto consistió en el cambio de carpeta de más de 2,000 metros cuadrados, con una inversión de 4.2 millones de pesos, resultado de finanzas sanas y manejo responsable del erario público.

Jessica Nabil Castillo Martínez, directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, agregó que estas obras reducen el riesgo de accidentes y mejoran las condiciones de manejo. Dulce María Sardiñas, presidenta de la Asociación de Colonos de La Herradura, reconoció el trabajo de la alcaldesa y su equipo para construir un mejor Huixquilucan de la mano con la ciudadanía.

Romina Contreras avanza con el Programa de Obra Pública 2025

El Gobierno de Huixquilucan continuará con el Programa de Obra Pública 2025, con proyectos que buscan elevar la calidad de vida de la población. Entre las obras destacadas se encuentran la repavimentación de la carretera Río Hondo-Huixquilucan, el Camino a Santiago Yancuitlalpan, la Vialidad de la Barranca, Vía Magna-Magnocentro Sur, y el inicio de la modernización de las carreteras Dos Ríos-San Ramón y Dos Ríos-San Francisco Ayotuxco.