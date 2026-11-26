El presidente municipal, Ricardo Moreno, acompañado por el titular del Organismo Agua y Saneamiento de Toluca (OAyST), Alberto Isaac Valdés, recibió el Premio de Innovación y Buenas Prácticas 2026, en la categoría de Grandes Operadores, durante la XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS.

De manos del vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento de México (ANEAS), Luis Vega Ricoy, la cual reconoce las experiencias innovadoras y las acciones implementadas para mejorar la gestión del recurso y garantizar mejores servicios a las familias toluqueñas.

Ricardo Moreno recibe Premio de Innovación y Buenas Prácticas 2026 (cortesía )

El Plan Hídrico 2025-2050 frente a la disminución del Sistema Cutzamala

Durante la ceremonia, el alcalde recordó que, al inicio de su gestión, Toluca enfrentaba un importante desafío debido a la disminución del caudal proveniente del Sistema Cutzamala, cuya aportación pasó de aproximadamente 900 a 230 litros por segundo, situación que obligó a emprender acciones inmediatas para encontrar nuevas fuentes de abastecimiento y aprovechar mejor las concesiones existentes.

Ante este panorama, explicó que el Plan Hídrico 2025-2050 se convirtió en la hoja de ruta para transformar la operación del organismo, mediante un diagnóstico integral y un balance hídrico que permitió identificar 5.08 millones de metros cúbicos de volumen concesionado disponible para su aprovechamiento.

Como parte de este encuentro, el alcalde toluqueño participó en el conversatorio Gobiernos locales como impulsores de la seguridad hídrica: innovación, infraestructura y cercanía con la ciudadanía, donde compartió experiencias y estrategias con autoridades municipales de distintas entidades para enfrentar los desafíos del sector.

Ricardo Moreno recibe Premio de Innovación y Buenas Prácticas 2026 (cortesía )

Perforación y rehabilitación de pozos en Toluca

Entre los resultados que respaldan esta distinción destaca la perforación de 21 nuevos pozos, los cuales representan un caudal de 545 litros por segundo y benefician a 313 mil 920 habitantes. A ello se suma la rehabilitación de 28 pozos ya existentes, con un incremento de 178 litros por segundo, equivalente a 25 por ciento de mejora en su capacidad de suministro, entre otras acciones estratégicas que en conjunto permitieron elevar el caudal de 563 a 741 litros por segundo y ampliar el beneficio a 458 mil 640 habitantes.

Ricardo Moreno recibe Premio de Innovación y Buenas Prácticas 2026 (cortesía )

La XXXVIII Convención Anual y Expo ANEAS 2026 reúne a autoridades, especialistas, organismos operadores y representantes del sector para intercambiar conocimientos, impulsar soluciones y fortalecer la coordinación ante los retos de disponibilidad, distribución y saneamiento del agua en México.