El alcalde Ricardo Moreno entregó a mil 546 estudiantes de la primaria Josefa Ortiz de Domínguez, en Santiago Tlacotepec, su nueva techumbre para realizar actividades deportivas, culturales y escolares protegidos del sol y la lluvia, una obra de 538 metros cuadrados, equipada con instalación eléctrica, sistema pluvial y cisterna para captar agua de lluvia.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó que esta infraestructura representa mucho más que una estructura de acero, pues brinda dignidad y mejores condiciones para el desarrollo de niñas y niños, quienes son el presente de Toluca, al tiempo que reiteró su compromiso de recuperar las delegaciones y acercar obras que respondan a las necesidades de las familias.

Ricardo Moreno entrega techumbre (cortesía )

Sorteo público de techumbres y aprovechamiento sustentable del agua

El alcalde Ricardo Moreno explicó que esta techumbre forma parte de las 10 que se construyen y entregan este año en escuelas del municipio, cuya selección se realizó mediante un sorteo público para garantizar que los planteles beneficiados tuvieran las mismas oportunidades.

Además, destacó que el sistema de captación permitirá aprovechar el agua pluvial en los sanitarios, para el riego de áreas verdes y en actividades educativas que fomenten el cuidado del medio ambiente.

Ante madres y padres de familia, docentes y estudiantes, el alcalde Ricardo Moreno reconoció la participación de la comunidad escolar para hacer realidad este proyecto y anunció que se complementará con la iluminación del espacio, a fin de que también pueda aprovecharse durante las primeras horas de la mañana y por las tardes.

Ricardo Moreno entrega techumbre (cortesía )

Programa Yo Pongo Guapa Toluca y rehabilitación de la carretera a Paseo Colón

Como parte de las acciones que se realizan en la delegación, el primer edil recordó los trabajos de mantenimiento y recuperación de espacios públicos mediante el programa Yo Pongo Guapa Toluca, detallando que en Tlacotepec se han llevado a cabo 22 jornadas en nueve escuelas, 13 en dos unidades deportivas, nueve faenas en espacios comunes y 17 jornadas en 15 calles, con labores de limpieza, pintura y rehabilitación.

Ricardo Moreno entrega techumbre (cortesía )

Finalmente, Ricardo Moreno anunció que el próximo año se restaurará integralmente la carretera de Santiago Tlacotepec hasta Paseo Colón, compromiso que, aseguró, permitirá mejorar la comunicación de las comunidades del sur del municipio.