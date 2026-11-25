Al presidir la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el alcalde Ricardo Moreno destacó que Toluca consolida una tendencia a la baja en los delitos de alto impacto, con énfasis especial en la reducción sostenida del robo de vehículos, indicador donde las motocicletas concentran el 44 por ciento en la estadística local.

Con base en las cifras más recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el presidente municipal resaltó la importancia de analizar de forma desagregada el robo de unidades automotrices, ya que el 44 por ciento de estos ilícitos corresponde únicamente a motocicletas. Asimismo, explicó que al separar las unidades de dos ruedas de los automóviles, los resultados en materia de contención del delito muestran un avance mucho más favorable para el municipio.

Toluca mantiene reducción en robo de autos, motos y delitos de alto impacto (cortesía )

Toluca cerrará 2026 con mínimo histórico en homicidios dolosos

En el mismo balance de seguridad, Ricardo Moreno afirmó que 2026 cerrará como el año con la menor cifra de homicidios dolosos desde que existe registro oficial, al señalar que al 25 de noviembre se contabilizan 11 casos, cifra muy por debajo de los 27 ocurridos el año anterior, lo que confirma las proyecciones previas de su administración.

De igual manera, el alcalde de Toluca resaltó el descenso continuo en el robo a casa habitación, así como la disminución registrada durante octubre y noviembre en el robo a transeúnte.

Toluca mantiene reducción en robo de autos, motos y delitos de alto impacto (cortesía )

Despliegue operativo y coordinación entre los tres órdenes de gobierno

Aunque las estrategias actuales ya arrojan resultados medibles en la capital mexiquense, el Ayuntamiento de Toluca mantiene el despliegue operativo en calle con el objetivo de seguir cerrando brechas y fortalecer la tranquilidad en cada delegación.

El alcalde de Toluca Ricardo Moreno reconoció que estos logros en materia de seguridad derivan del trabajo coordinado entre las corporaciones de los tres órdenes de gobierno.