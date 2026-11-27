El alcalde Ricardo Moreno reconoció el talento, la disciplina y la perseverancia de seis representantes del deporte de la capital mexiquense con la entrega del Premio Municipal del Deporte 2026, distinción dirigida a quienes contribuyen al desarrollo deportivo de Toluca desde distintas disciplinas y ámbitos.

Durante la ceremonia, el presidente municipal entregó los galardones a María de los Ángeles Ponce Juárez, en la categoría de Deporte Adaptado; Paolo Alexander Velázquez Ramírez, en Deporte Infantil; Alfredo Peñaloza Carmona, como Entrenador; Mauricio López Chávez, en Promoción al Deporte; Camila Lizeth Valdespino Ruiz, en Deporte Convencional; y Margarita Hernández Flores, por Trayectoria Deportiva.

Ricardo Moreno entrega el Premio Municipal del Deporte 2026 (cortesía )

El alcalde señaló que este reconocimiento distingue no solo sus resultados competitivos, sino también su constancia y el ejemplo que representan para niñas, niños y jóvenes, al tiempo que reafirmó el compromiso de su administración con el impulso al talento local, la inclusión y la formación de nuevas generaciones mediante la actividad física.

Acuerdos de Cabildo: trámites gratuitos y regularización de la calle Jaime Nunó

En otro punto del orden del día de la Sexagésima Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo, el cuerpo edilicio aprobó por unanimidad la exención del pago de derechos por la expedición de constancias de domicilio, identidad y origen, así como de trámites ante las oficialías del Registro Civil, para las personas usuarias de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, que se llevarán a cabo del 8 al 12 de diciembre, con el propósito de acercar servicios gratuitos a familias en situación de vulnerabilidad.

Ricardo Moreno entrega el Premio Municipal del Deporte 2026 (cortesía )

Asimismo, los ediles aprobaron por mayoría de votos los permisos para realizar dos eventos musicales gratuitos en San Pedro Totoltepec y La Palma Totoltepec, orientados a generar espacios de convivencia y esparcimiento familiar.

Ricardo Moreno entrega el Premio Municipal del Deporte 2026 (cortesía )

Finalmente, el Cabildo de Toluca avaló por mayoría iniciar las gestiones administrativas y legales para regularizar la situación de la calle Jaime Nunó, vialidad que ha permanecido cerrada a la circulación pública durante aproximadamente 30 años, con la finalidad de fortalecer las condiciones de seguridad para quienes laboran y acuden a realizar trámites a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.