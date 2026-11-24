El quinto regidor del ayuntamiento de Metepec, el exactor José Miguel Pérez pidió a su compañero de cabildo, Omar García aclarar si representa a la comunidad LGBT.

¿Usted pertenece a la comunidad LGBTIQ+ y asume esa representación? José Miguel Pérez. Quinto Regidor de Metepec

Fue por medio de un video que compartió en sus redes sociales que el regidor cuestionó a su compañero forma parte de la comunidad que dijo, debería representar en el ayuntamiento.

Así lo planteó José Miguel Pérez al recordar que Omar García obtuvo el cargo de regidor en el cabildo municipal de Metepec, al asumir la representación de la comunidad LGBT.

José Miguel Pérez pide a Omar García aclarar si representa o no a la comunidad LGBT en cabildo de Metepec

El 1 de enero de 2025, el cabildo de Metepec se integró oficialmente para realizar los trabajos correspondientes para el periodo 2025-2027 que está en curso.

Entre los integrantes de la sala figura Omar García Mendieta como octavo regidor, quien asumió el puesto tras una acción afirmativa en representación de la comunidad LGBT.

Sin embargo, el funcionario municipal ha sido cuestionado por un presunto “fraude político”, debido a que se le ha señalado por no ser parte de dicha comunidad.

El tema fue retomado por su compañero el quinto regidor, José Miguel Pérez, quien lo cuestionó durante la sesión de cabildos del lunes 23 de noviembre, pero no obtuvo respuesta.

Algunas personas se han acercado a nosotros para preguntar quien representa a la comunidad en el ayuntamiento y con quien pueden dirigirse para plantear todas sus inquietudes José Miguel Pérez. Quinto Regidor de Metepec

Ante ello, José Miguel Pérez difundió un video en el que insistió con el asunto e instó a Omar García a aclarar si es parte de la comunidad LGBT y asume su representación.

Lo anterior debido a que destacó que es necesario que exista claridad para orientar a la ciudadanía cuando se les pregunte a quien dirigirse por asuntos relacionados con la diversidad sexual.

Omar García ya ha sido confrontado por represnetación de la comunidad LGBT

Omar García, octavo regidor del Ayuntamiento de Metepec, ya había sido confrontado por el tema de la representación de la comunidad LGBT en el cabildo municipal.

En junio de 2025, el funcionario fue confrontado por un joven que lo acusó de usar una acción afirmativa de la comunidad, pese a que no es parte de ella.

El señalamiento ocurrió durante una sesión de cabildo en Metepec, cuando el civl increpó públicamente a Omar García al acusarlo de incurrir en un presunto fraude político.

La asociación Fuera del Clóset ya había advertido que Omar García aparecía entre candidatos registrados por acciones afirmativas LGBTTTIQ+ en Metepec sin trayectoria de activismo.

Incluso, un reporte de mayo de 2024 afirma que Omar García tiene un matrimonio heterosexual con hijos, lo que contradice el perfil que supuestamente lo llevó a la curul en Metepec.