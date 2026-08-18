La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo descartó que se desarrollara alguna persecución previa al accidente donde murió el hijo de Jean Succar Kuri, en la Zona Hotelera de Cancún.

“Definitivamente no fue un hecho violento. Fue un hecho de tránsito derivado de la falta de precaución y el exceso de velocidad”. Estela Noemí Labastida Rodríguez, vicefiscal

Ante los rumores, la vicefiscal Estela Noemí Labastida descartó que hubiera ocurrido algún hecho violento y reafirmó que el accidente en el Bulevar Kukulcán fue causado por el exceso de velocidad.

En cambio, la Fiscalía sí respaldó la versión oficial, que señala que la muerte de Jonathan Succar y su acompañante José Daniel, se debió a un fuerte traumatismo cerrado de tórax.

Fiscalía descarta persecución en accidente donde murió hijo de Succar Kuri (Alejandro)

Exceso de velocidad, causa de accidente donde murió hijo de Succar Kuri

A tres días del accidente, las autoridades estatales informaron en la Mesa de Seguridad del 17 de agosto de 2026 que no existió ninguna persecución en el accidente donde murió el hijo de Succar Kuri.

La necropsia de ley arrojó que la causa de muerte se debió a un traumatismo cerrado de tórax derivado del choque por exceso de velocidad, lo que les causó graves lesiones en los pulmones y el corazón.

“En este accidente perdió la vida el conductor de la unidad, José Daniel N, y su acompañante, hijo de Succar Kuri N, quienes, de conformidad con la necropsia de ley, se determinó que su muerte fue por traumatismo cerrado de tórax, lo que les causó graves lesiones en los pulmones y el corazón”. Estela Noemí Labastida Rodríguez, vicefiscal

La funcionaria dejó claro que no hay pruebas que respalden la versión de una supuesta persecución con otro vehículo, y que la causa del accidente fue que el chofer de Jonathan Succar perdió el control de la camioneta.

Muere hijo de Jean Succar Kuri en accidente en Cancún; confirma Fiscalía (Yazmín Betancourt)

Chofer del hijo de Succar Kuri perdió el control y chocó contra palmeras

Según las versiones del accidente, la camioneta se dirigía al Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) cuando el conductor perdió el control, provocando que el vehículo chocara contra las palmeras del Bulevar Kukulcán.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar únicamente para confirmar que los ocupantes de la camioneta Escalade, José Daniel y Jonathan Succar, ya no presentaban signos vitales.