¿Quién es Rafael Vázquez de la Rosa? Alcalde del PT en Chiconcuac

Rafael Vázquez de la Rosa es el actual alcalde de Chiconcuac, Estado de México, para el periodo constitucional 2025 - 2027.

Es integrante del Partido del Trabajo (PT), el cual sostiene una alianza con Morena en la denominada llamada “Cuarta Transformación”.

Rafael Vázquez de la Rosa, alcalde del PT en Chiconcuac (Rafael Vázquez de la Rosa / FB)

¿Qué edad tiene Rafael Vázquez de la Rosa?

Rafael Vázquez de la Rosa tiene 40 años de edad, aproximadamente.

¿Quién es esposa de Rafael Vázquez de la Rosa?

Se desconoce si Rafael Vázquez de la Rosa se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Rafael Vázquez de la Rosa?

No se cuenta con la fecha de nacimiento exacta de Rafael Vázquez de la Rosa, por lo que no es posible determinar un signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Rafael Vázquez de la Rosa?

Rafael Vázquez de la Rosa mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce cuántos hijos tiene.

¿Qué estudió Rafael Vázquez de la Rosa?

Rafael Vázquez de la Rosa cuenta con la Licenciatura en Derecho.

¿En qué ha trabajado Rafael Vázquez de la Rosa?

La gestión de Rafael Vázquez de la Rosa se ha enfocado en obras de infraestructura vial y servicios básicos, como la pavimentación en la colonia Las Joyas y la rehabilitación de tanques de agua potable.

Recientemente ha generado controversia mediática por el uso de un helicóptero Bell 206 para trasladarse a eventos públicos, como el carnaval local, en un municipio con altos índices de pobreza.