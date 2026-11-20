La presidenta municipal de Valle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, inauguró el Gimnasio San Antonio, un espacio gratuito ubicado en la Unidad Deportiva de San Antonio, que cuenta con áreas de cardio y pesas, así como clases de pilates para la población.

El nuevo recinto busca ampliar las opciones para realizar actividad física en el municipio y facilitar el acceso a instalaciones deportivas para estudiantes, trabajadores y familias, mediante horarios que permiten adaptar los entrenamientos a distintas rutinas.

Gimnasio San Antonio ofrece cardio, pesas y clases gratuitas de pilates

Las instalaciones cuentan con un área especializada para ejercicios cardiovasculares y otra destinada al entrenamiento con pesas. Además, se impartirán clases gratuitas de pilates en horarios matutinos y vespertinos.

El gimnasio operará de lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 horas, con acceso sin costo para las personas que cumplan los requisitos establecidos por la administración municipal.

Con este espacio, el gobierno local busca acercar alternativas para el ejercicio y promover hábitos relacionados con la actividad física entre los habitantes de Valle de Bravo.

Estos son los requisitos para ingresar al gimnasio de Valle de Bravo

El acceso al Gimnasio San Antonio está permitido para personas a partir de los 15 años cumplidos. En el caso de menores de edad, será necesario presentar una autorización firmada por su madre, padre o tutor, acompañada de una copia de la identificación oficial (INE) de la persona responsable.

También se establecieron medidas para el uso adecuado de las instalaciones y el cuidado de los usuarios. Entre ellas, acudir con ropa y calzado apropiados para realizar ejercicio, además de llevar una toalla de uso personal por cuestiones de higiene.

La apertura del gimnasio forma parte de las acciones del gobierno municipal encabezado por Michelle Núñez Ponce para ampliar los espacios deportivos y ofrecer opciones gratuitas de actividad física a la población.