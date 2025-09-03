Osvaldo Cortés, diputado local de Morena en el Estado de México, es señalado por la diputada Claudia Leticia Garfias de abuso sexual y agresiones físicas.

En conferencia de prensa, la diputada federal Claudia Leticia Garfias acusó públicamente al diputado local Osvaldo Cortés de abuso sexual en su contra, cuyo delito habría cometido con respaldo de la alcaldesa del municipio de Acolman, Estado de México.

Pero, ¿quién es Osvaldo Cortés? Lo que sabemos del diputado local de Morena, señalado por una integrante de su propio partido de abuso sexual.

¿Quién es Osvaldo Cortés?

Osvaldo Cortés Contreras es un diputado local de Morena en el Estado de México, originario del municipio de Acolman.

El legislador morenista cuenta con más de 20 años de trayectoria política, enfocado durante su carrera en el Estado de México.

Osvaldo Cortés, diputado local de Morena en el Estado de México (Osvaldo Cortés / FB)

¿Qué edad tiene Osvaldo Cortés?

Osvaldo Cortés tiene actualmente 46 años de edad.

¿Quién es la esposa de Osvaldo Cortés?

Osvaldo Cortés Contreras sí se encuentra casado, aunque mantiene sus relaciones familiares en el ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal es Osvaldo Cortés?

Se desconoce la fecha exacta de nacimiento del diputado Osvaldo Cortés, por lo que no es posible determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Osvaldo Cortés?

De acuerdo con el perfil de Osvaldo Cortés Contreras sí tiene hijos, aunque se desconoce más sobre este aspecto de su vida privada.

¿Qué estudió Osvaldo Cortés?

El diputado Osvaldo Cortés Contreras cuenta con la Licenciatura en Contaduría Pública.

¿En qué ha trabajado Osvaldo Cortés?

Osvaldo Cortés Contreras ha desempeñado diversos puestos políticos en el Estado de México, entre los que destacan:

Presidente del DIF en el municipio de Acolman, 2022-2024

Coordinador de distrito de la campaña de Delfina Gómez, 2023

Consejero y coordinador estatal de Morena en el distrito V, 2022

Presidente honorario del DIF en Acolman, 2021

Coordinador de finanzas de ODAPAS en Nextlalpan, 2018

Osvaldo Cortés, diputado local de Morena, es señalado por Claudia Leticia Garfias

La tarde del martes 2 de septiembre de 2025, la diputada Claudia Leticia Garfias dio a conocer que el 12 de agosto sufrió abuso sexual, presuntamente orquestado por Osvaldo Cortés.

De acuerdo con Leticia Garfias, estos hechos habrían ocurrido con el apoyo de la alcaldesa de Acolman, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio, quien mandó un camión cargado de material a su oficina distrital en Cuanalán, Acolman, Estado de México, con el pretexto de una remodelación que hace la diputada.

Sin embargo, la alcaldesa de Acolman habría mandado en realidad un despliegue de policía municipal para cercar las instalaciones, permitiendo el paso de un grupo encapuchado armado.

Claudia Leticia Garfias indicó que dicho grupo estaba encabezado por el chófer de Osvaldo Cortés, quien ordenó agredir a su equipo de trabajo, aunque fue el trabajador del diputado local quien habría abusado sexualmente de la legisladora.

La diputada señaló que fue liberada una vez que reconoció a “el Cambujo”, chófer de Osvaldo Cortés, quien también habría señalado a la diputada que quien mandaba era el legislador del Estado de México.

En su denuncia pública, Claudia Leticia Garfias añadió que la participación de Blanca Guadalupe Sánchez Osorio sería debido a que el camión de material que cerró el paso a sus oficinas fue retirado por el grupo armado, bajo órdenes de la policía municipal.