¿Quién es Omar Antonio García Mendieta? Se trata del octavo regidor en el Ayuntamiento de Metepec durante el gobierno en curso que encabeza el alcalde Fernando Flores.

El integrante del cabildo municipal ha enfrentado señalamientos por parte de distintos colectivos de la comunidad LGBT, los cuales lo acusan de una falsa representatividad para arribar al cargo.

¿Quién es Omar Antonio García Mendieta?

Omar García Mendieta es el actual octavo regidor de Metepec, debido a que asumió el cargo desde la integración del cabildo municipal desde el 1 de enero de 2025.

El funcionario arribó al cargo por medio de una acción afirmativa en representación de la comunidad LGBT, pero su llegada ha estado acusaciones de presunto “fraude político”.

Omar Antonio García Mendieta

La organización fuera del Clóset incluyó a Omar Antonio García Mendieta en una lista de candidatos registrados bajo cuotas de diversidad sexual sin cumplir el perfil, pues está casado con una mujer y tiene hijos.

En junio de 2025, un ciudadano increpó a Omar García durante una sesión de cabildo en Metepec al exhibirlo por postularse bajo una acción afirmativa sin trayectoria de activismo.

El tema fue retomado por su compañero el quinto regidor José Miguel Pérez, quien lo instó a explicar si es parte de la comunidad y si sí la representa como debería ser.

¿Cuántos años tiene Omar Antonio García Mendieta?

No hay datos que confirmen la edad de Omar Antonio García Mendieta, debido a que tampoco se conoce su fecha de nacimiento.

¿Quién es la esposa de Omar Antonio García Mendieta?

Omar Antonio García Mendieta, el regidor de Metepec, suele compartir algunos detalles de su vida familiar en redes, por lo que se sabe que está casado con Muma Fernández.

Omar Antonio García Mendieta

¿Cuál es el signo zodiacal de Omar Antonio García Mendieta?

No se puede determinar cuál es el signo zodiacal que le corresponde a Omar Antonio García Mendieta, ya que su fecha de nacimiento no es información pública.

¿Cuántos hijos tiene Omar Antonio García Mendieta?

A partir de algunas publicaciones que ha hecho en sus redes, se podría establecer que Omar Antonio García Mendieta tiene 2 hijos, pero no existe certeza del dato.

¿Qué estudió Omar Antonio García Mendieta?

En lo que respecta a la formación académica de Omar Antonio García Mendieta, un registro señala que estudió Negocios Internacionales en el ITESM Campus Toluca.

¿En qué ha trabajado Omar Antonio García Mendieta?

Sobre la trayectoria laboral de Omar Antonio García Mendieta, solo se conoce su trabajo actual como regidor en el cabildo municipal de Metepec, en el que permanecerá hasta 2027.