Juan Luis Solalinde Trejo es un político y académico mexicano que se desempeñó como presidente municipal de Ixtlahuaca, Estado de México, durante el periodo 2019-2021, bajo el partido político Movimiento Ciudadano (MC). Cuenta con experiencia en los sectores educativo, empresarial y público. En octubre de 2026 se incorporó al Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

¿Quién es Juan Luis Solalinde Trejo?

Juan Luis Solalinde Trejo es el exalcalde de Ixtlahuaca cuya trayectoria combina la política municipal con actividades relacionadas con la educación y la administración. Llegó a la Presidencia Municipal de Ixtlahuaca para el periodo 2019-2021 como representante de Movimiento Ciudadano. Su cargo está documentado en el Bando Municipal de 2021 y en documentos oficiales del Ayuntamiento del Estado de México.

El 12 de octubre de 2026, Juan Luis Solalinde Trejo se incorporó al Partido Verde Ecologista de México, en un acto encabezado por el dirigente estatal de esa organización, José Alberto Couttolenc Buentello. Su adhesión fue anunciada públicamente como parte de la integración de nuevos perfiles a la estructura del partido en el Estado de México.

¿Qué edad tiene Juan Luis Solalinde Trejo?

Juan Luis Solalinde Trejo no ha especificado públicamente sobre su edad ni fecha de nacimiento.

¿Juan Luis Solalinde Trejo tiene hijos?

Juan Luis Solalinde Trejo mantiene su vida personal lejos de su trayectoría política.

¿Qué estudios tiene Juan Luis Solalinde Trejo?

Juan Luis Solalinde Trejo cuenta con estudios en Ciencias de la Educación, Docencia y Administración de la Educación Superior, así como en Ciencias Políticas y Administración Pública.

¿En qué ha trabajado Juan Luis Solalinde Trejo?

Juan Luis Solalinde Trejo, se ha desempeñado en el ámbito educativo, fundó el Instituto Cultural Canadiense en Ixtlahuaca y se desempeñó como secretario administrativo de la Escuela Preparatoria ITAHT. De acuerdo con información difundida en octubre de 2026, acumula más de cuatro décadas de experiencia profesional en distintas áreas.

Su principal cargo político fue la Presidencia Municipal de Ixtlahuaca durante el periodo 2019-2021, al que llegó con Movimiento Ciudadano. Durante su administración representó al Ayuntamiento en actos administrativos y jurídicos oficiales del municipio.

Después de concluir su gestión como alcalde, mantuvo presencia en la política local. En octubre de 2026 anunció su incorporación al Partido Verde Ecologista de México, en un acto encabezado por el dirigente estatal José Alberto Couttolenc Buentello.

Tras su adhesión al PVEM, señaló entre las necesidades de Ixtlahuaca la seguridad pública, el mantenimiento de caminos, el acceso al agua y los servicios de salud. También expresó su intención de contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.