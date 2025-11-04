¿Quién es Fernando Galindo? Se trata del transportista que se encuentra en calidad de desaparecido luego de que fue víctima de extorsión en Jilotepec, Estado de México.

Po la desaparición de Fernando Galindo, miembros de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) han realizado bloqueos y protestas para exigir la aparición de su compañero.

Fernando Galindo es un transportista integrante de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, por quienes sus compañeros han realizado protestas y bloqueos.

Lo anterior debido a que el transportista desapareció el 30 de octubre de 2025 en Jilotepec, tras haber sufrido un posible secuestro que estaría vinculado a intentos de extorsión en la zona.

Ficha de búsqueda de Fernando Galindo (@COBUPEM/X )

La desaparición de Fernando Galindo provocó movilizaciones de la AAA, con bloqueos en la autopista México-Querétaro y una megamarcha hacia el Zócalo capitalino en la que se exigió seguridad.

En la movilización, se colocaron mantas y consignas con el nombre de Fernando Galindo, reclamando acciones inmediatas de autoridades estatales y federales para frenar violencia contra choferes.

¿Cuántos años tiene Fernando Galindo?

Al reportarse la desaparición de Fernando Galindo Salvador, la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex emitió una ficha en la que se resalta que el transportista tiene 60 años de edad.

¿Quién es la esposa de Fernando Galindo?

No se cuenta con detalles relacionados con el entorno familiar y personal del transportista que desapareció en Jilotepec, Fernando Galindo.

¿Cuántos hijos tiene Fernando Galindo?

Dado que no se tiene información sobre el aspecto familiar de Fernando Galindo, no se puede saber si el transportista tiene hijos.

¿Qué estudió Fernando Galindo?

Debido a que al darse a conocer la desaparición de Fernando Galindo solo se emitió su ficha de búsqueda, no hay más datos o detalles de él.

¿En qué ha trabajado Fernando Galindo?

En el tema de la experiencia laboral con la que cuenta Fernando Galindo, solo se tiene conocimiento de su rol como transportista, es decir que se sabe que ha trabajado en lo siguiente:

Transportista afiliado a la AAA donde funge como operador de carga y transporte

Operación de rutas en el Estado de México