¿Quién es Cristian Carranza, el estudiante de mecánica que fue agredido con fuego en el centro de aprendizaje CEDVA de Texcoco? Familiares reportan cómo ha ido evolucionando su salud.

Se sabe que al joven de 18 años un par de compañeros le roció gasolina sobre la ropa para después prenderle fuego con toda la intención de causar un daño físico considerable.

Por lo cual, ya han surgido teorías en torno al detonante de la agresión en contra de Cristian Carranza, siendo las de acoso escolar y bullying las más pertinentes, según los hechos.

Allegados aseguran mantenerse pendientes al estado de salud del estudiante de mecánica, pues, pese a que la agresión en CEDVA de Texcoco ya es investigada, ellos priorizan su recuperación.

Y sobre quién es Cristian Carranza y qué fue lo que ocasionó que sus compañeros lo prendieran en fuego mientras compartían clase, esto sabemos.

Cristian Carranza Camacho, el estudiante de mecánica de CEDVA de Texcoco que se ha hecho conocido por una agresión con fuego por dos de sus compañeros, es un joven de apenas 18 años.

De acuerdo con su padre, era fanático de las motocicletas y por esta afición es que decidió tomar un curso sabatino en dicha unidad de aprendizaje centrada en tal tipo de transporte.

No obstante, aseguran sus allegados, Cristian Carranza sufría de burlas constantes debido a que no contaba con una de estas para sus prácticas.

El estudiante de mecánica de CEDVA de Texcoco poco comentaba el último detalle con sus familiares, pues sabía que la situación económica del hogar no era favorable .

Tras la agresión sufrida con fuego en CEDVA de Texcoco, Cristian Carranza fue ingresado al Hospital Rubén Leñero de la CDMX con fuertes quemaduras de segundo y tercer grado.

Las cuales afectaron considerablemente las áreas de ambos muslos, piernas y genitales del estudiante de mecánica de 18 años.

Y aunque familiares señalan que Cristian Carranza ha ido evolucionando de manera positiva en temas de salud y se reporta estable, dicen sentirse agobiados por su estado emocional.

Pues en ocasiones, tras haber despertado y ser estabilizado por personal médico, ha tenido ataques de ansiedad como secuela de la agresión ocurrida en CEDVA de Texcoco.

Siguiendo con las declaraciones de los padres de Cristian Carranza, ellos no tenían conocimiento previo de que su hijo sufría de bullying por parte de sus compañeros de curso.

Sin embargo, luego de haber sido atacado y agredido en el CEDVA de Texcoco confesó que tenían malos tratos hacia su persona por no contar con una motocicleta para sus prácticas.

Así pues, tras episodios violentos de menor magnitud, finalmente los responsables cometieron la falta en contra del bienestar físico y emocional de Cristian Carranza, quemándolo con gasolina.

“Estábamos en clase y un compañero me tiró gasolina. Yo iba al baño a limpiarme y uno que traía un encendedor me prendió el pantalón. Una compañera traía su chamarra y ya me empezó a pegar para que se me bajara el fuego, mientras el maestro me echó agua".

Cristian Carranza