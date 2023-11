A un joven de 18 años le prendieron fuego en una escuela del municipio de Texcoco, Estado de México; la terrible agresión fue difundida a través de un video, publicado en redes sociales.

El periodista Carlos Jiménez difundió el video de la agresión en contra de Cristián Carranza, registrada en la Escuela Mecánica, Diésel y Gasolina, perteneciente a Grupo CEDVA en Texcoco.

Los hechos se registraron el sábado 18 de noviembre, cuando, en medio de una clase, dos alumnos le rociaron gasolina a Cristián en los pantalones y posteriormente le prendieron fuego.

El joven no se percató de lo anteriormente descrito hasta que le encendieron fuego con un encendedor, entonces corrió y una multitud intentó apaciguar las llamas en la ropa de Cristián.

En el video se puede observar el momento exacto de la agresión, así como los intentos de los implicados por apagar el fuego.

Uno de los responsables por haberle prendido fuego a Cristián en Texcoco fue detenido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

Sin dar más detalles sobre el caso, el comunicador explicó que los implicados, quienes responden a los nombres de Óscar y Hugo, aseguraron que estaban jugando dentro de la clase.

En ese sentido, precisó que Óscar fue detenido por las autoridades, mientras que Hugo permanece prófugo de la justicia.

El padre Cristián, el joven al que le prendieron fuego en Texcoco, explicó que su hijo sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las piernas y en los genitales debido a la agresión.

“Está estable, le están haciendo curaciones. Ahorita ha estado con presión baja”, contó el papá de Cristián para El Universal.

Por otro lado, dijo desconocer si su hijo era víctima de bullying:

“No lo sé (si sufría agresiones) él iba a la escuela los sábados nada más, no tenía relación con amigos, no convivía. Iba al curso sabatino solamente. No es un maleante, no es que se drogue, depende de mí al 100 por ciento”

Padre de Cristián