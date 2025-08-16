La noche del viernes 15 de agosto de 2025 se registró una balacera en el municipio de Naucalpan, Estado de México, cuyo saldo fue de 2 personas muertas.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron al interior del restaurante Barracuda, ubicado en Plaza comercial la Cúspide, en Naucalpan, Estado de México.

El Estado de México se encuentra dentro del listado de las 5 entidades más peligrosas de México, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Balacera en Plaza La Cúspide de Naucalpan deja 2 muertos y un detenido

La noche del viernes 15 de agosto 2025 se generó una fuerte movilización policiaca en Naucalpan, Estado de México, luego de que se registrara una balacera en Plaza la Cúspide.

Autoridades señalaron que todo ocurrió cuando un hombre armado ingresó al restaurante Barracuda, en donde de manera directa disparó contra una pareja que se encontraba en el lugar.

Posteriormente el atacante huyó de lugar, dejando a las dos personas muertas tendidas sobre el piso.

Derivado de esta situación se generó una fuerte movilización policiaca, en donde agentes de la Policía municipal de Naucalpan aseguraron el lugar.

En tanto paramédicos arribaron al sitio, sin embargo, solo confirmaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales tras la balacera.

Asimismo, elementos de la policía de Naucalpan informaron que un hombre fue detenido, cuando de manera sospechosa huía por la avenida Lomas Verdes.

Al realizar una inspección le fue encontrada un arma corta, la cual habría utilizado para disparar contra la pareja en Plaza la Cúspide.

El hombre, de aproximadamente 25 años de edad, fue trasladado a la Fiscalía Regional de Homicidios, en Barrientos, Tlalnepantla, Estado de México, en donde un juez deberá determinar su situación jurídica.

¿Qué pasó en Naucalpan? Balacera en Plaza La Cúspide deja 2 muertos (Tomada de FB )

Estado de México, uno de los 5 estados más peligrosos de México

El SESNSP presentó su informe que revela los estados más peligrosos de México, correspondiente a los datos obtenidos durante el mes de junio de 2025.

Este informe analizan los niveles de incidencia delictiva en todo el territorio nacional, incluyendo las cifras que se acumulan por homicidios dolosos en cada estado.

De acuerdo la información proporcionada por el SESNSP, los 5 estados más peligrosos de México en lo que va de este 2024, a partir de las homicidios cometidos son:

Guanajuato: mil 606

Baja California: 910

Sinaloa: 893

Chihuahua: 887

Estado de México: 861