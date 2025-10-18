La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció que el Nevado de Toluca reabrirá a partir del sábado 18 de octubre; estas son las recomendaciones, accesos y rutas a tener en cuenta.
Fue desde el 10 de agosto cuando el Nevado de Toluca cerró derivado de que el conductor de una camioneta que transportaba turistas perdió el control y terminó en un accidente que dejó un muerto.
Desde septiembre se había mencionado que, consecuencia del accidente, el ingreso al Nevado de Toluca cambiaría y dejarían de operar las camionetas que llevan turistas.
Nevado de Toluca reabre el 18 de octubre: Horarios, accesos y rutas
Será el sábado 18 de octubre cuando el Nevado de Toluca reabrirá para sus visitantes , aunque el ingreso será únicamente a pie, con puntos de acceso únicos que iniciarán desde el Parque Los Venados.
El horario de visita para el Nevado de Toluca a partir de su reapertura será de martes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas, todo con la intención de un regreso seguro a las actividades turísticas.
Acorde con lo señalado por Conanp, con la reapertura del Nevado de Toluca se promueve la práctica de senderismo y montañismo especializado, ya que la ruta consta de 5.71 kilómetros.
El tiempo estimado de ascenso es de 4 horas, en la ruta autorizada de Sendero del Arriero - Camino principal - Paso del Quetzal.
Nevado de Toluca reabre el 18 de octubre: Recomendaciones ante la nueva modalidad
Aunado a las condiciones de reapertura para el Nevado de Toluca este 18 de octubre, Conanp emitió diversas recomendaciones para los visitantes:
- Realizar el ascenso en grupo y únicamente por los senderos delimitados
- Portar de manera obligatoria calzado de montaña antiderrapante, ropa térmica en capas, protector solar y lentes oscuros
- No llevar mascotas
- Personas con padecimientos cardíacos o respiratorios no deben ascender al Nevado de Toluca
- Consultar las condiciones meteorológicas
- Atender las indicaciones en todo momento
Asimismo, el Nevado de Toluca tiene un código de conducta que Conanp también te pide respetar:
- Cuida tu patrimonio nacional y cultural
- Respeta las comunidades locales
- Realiza tu pago
- Conoce a los guardaparques
- Respeta los caminos de acceso
- Respeta a otros visitantes
- No dejes basura
- Cuidado con el fuego