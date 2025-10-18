La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) anunció que el Nevado de Toluca reabrirá a partir del sábado 18 de octubre; estas son las recomendaciones, accesos y rutas a tener en cuenta.

Fue desde el 10 de agosto cuando el Nevado de Toluca cerró derivado de que el conductor de una camioneta que transportaba turistas perdió el control y terminó en un accidente que dejó un muerto.

Desde septiembre se había mencionado que, consecuencia del accidente, el ingreso al Nevado de Toluca cambiaría y dejarían de operar las camionetas que llevan turistas.

Nevado de Toluca reabre el 18 de octubre: Horarios, accesos y rutas

Será el sábado 18 de octubre cuando el Nevado de Toluca reabrirá para sus visitantes , aunque el ingreso será únicamente a pie, con puntos de acceso únicos que iniciarán desde el Parque Los Venados.

El horario de visita para el Nevado de Toluca a partir de su reapertura será de martes a domingo, de 8:00 a 15:00 horas, todo con la intención de un regreso seguro a las actividades turísticas.

Acorde con lo señalado por Conanp, con la reapertura del Nevado de Toluca se promueve la práctica de senderismo y montañismo especializado, ya que la ruta consta de 5.71 kilómetros.

El tiempo estimado de ascenso es de 4 horas, en la ruta autorizada de Sendero del Arriero - Camino principal - Paso del Quetzal.

Nevado de Toluca reabre el 18 de octubre: Lo que debes saber (Conanp vía X)

Nevado de Toluca reabre el 18 de octubre: Recomendaciones ante la nueva modalidad

Aunado a las condiciones de reapertura para el Nevado de Toluca este 18 de octubre, Conanp emitió diversas recomendaciones para los visitantes:

Realizar el ascenso en grupo y únicamente por los senderos delimitados

Portar de manera obligatoria calzado de montaña antiderrapante, ropa térmica en capas, protector solar y lentes oscuros

No llevar mascotas

Personas con padecimientos cardíacos o respiratorios no deben ascender al Nevado de Toluca

Consultar las condiciones meteorológicas

Atender las indicaciones en todo momento

Asimismo, el Nevado de Toluca tiene un código de conducta que Conanp también te pide respetar:

Cuida tu patrimonio nacional y cultural

Respeta las comunidades locales

Realiza tu pago

Conoce a los guardaparques

Respeta los caminos de acceso

Respeta a otros visitantes

No dejes basura

Cuidado con el fuego