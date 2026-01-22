Autoridades federales y estatales frenaron el acceso ilegal al Nevado de Toluca, en el Estado de México (Edomex), pues un sujeto intentó ingresar a una zona protegida con un vehículo tipo Razer.

El conductor se encontraba en el Nevado de Toluca sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que provocó la destrucción de vegetación forestal.

Autoridades frenan acceso ilegal al Nevado de Toluca (Especial)

Autoridades federales bloquean acceso ilegal al Nevado de Toluca

Un conductor intentó acceder ilegalmente a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca a bordo de un vehículo tipo razer el pasado 18 de enero.

El incidente escaló de una infracción administrativa a un delito penal debido a la resistencia del conductor en la detención y los daños ambientales causados, que evaluó la Profepa.

Los reportes indican que en el intento de evadir la restricción, el sujeto intentó arrollar a un policía, por lo que se solicitó el apoyo de la Profepa y la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).

El vehículo fue asegurado y el conductor quedó a disposición de la FGR bajo el artículo 418 del Código Penal Federal, buscando su vinculación a proceso por destruir vegetación forestal del Nevado de Toluca.