Autoridades frenan acceso ilegal al Nevado de Toluca

Autoridades federales y estatales frenaron el acceso ilegal al Nevado de Toluca, en el Estado de México (Edomex), pues un sujeto intentó ingresar a una zona protegida con un vehículo tipo Razer.
El conductor se encontraba en el Nevado de Toluca sin la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), lo que provocó la destrucción de vegetación forestal.
Autoridades federales bloquean acceso ilegal al Nevado de Toluca
Un conductor intentó acceder ilegalmente a la zona núcleo del Área de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca a bordo de un vehículo tipo razer el pasado 18 de enero.
El incidente escaló de una infracción administrativa a un delito penal debido a la resistencia del conductor en la detención y los daños ambientales causados, que evaluó la Profepa.
Los reportes indican que en el intento de evadir la restricción, el sujeto intentó arrollar a un policía, por lo que se solicitó el apoyo de la Profepa y la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR).
El vehículo fue asegurado y el conductor quedó a disposición de la FGR bajo el artículo 418 del Código Penal Federal, buscando su vinculación a proceso por destruir vegetación forestal del Nevado de Toluca.