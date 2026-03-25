Desde el Congreso del Estado de México, la bancada del Partido Verde Ecologista de México impulsa una iniciativa para reconocer, prevenir y sancionar la violencia de género en el deporte, respaldada por el coordinador Pepe Couttolenc como parte de su agenda contra las violencias estructurales hacia las mujeres.

Iniciativa del PVEM busca tipificar la violencia de género en el deporte

La propuesta fue presentada por la diputada Alejandra Figueroa y tiene como objetivo atender un vacío legal histórico, además de visibilizar una forma de violencia que ocurre dentro de espacios deportivos y que suele ser poco denunciada.

De acuerdo con el INEGI, 8 de cada 10 mujeres mayores de 15 años en el Estado de México han sufrido algún tipo de violencia, en un contexto marcado por discriminación, abuso de poder y exclusión.

Actualmente, el marco jurídico no reconoce de forma explícita esta modalidad, lo que limita su prevención y sanción.

Partido Verde propone hasta dos años de prisión por violencia en el deporte

La iniciativa plantea que la violencia en el deporte sea reconocida como una modalidad específica de violencia de género, con sanciones que incluyen:

De seis meses a dos años de prisión

Multas de 50 a 300 días

El objetivo es garantizar espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes, colocando sus derechos en el centro de las políticas públicas.

Desde el Partido Verde se ha señalado que esta forma de violencia vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de agresiones, por lo que su reconocimiento legal es fundamental.

El avance de esta propuesta posiciona al Estado de México como referente en la discusión nacional sobre violencia de género en el deporte.

Con ello, Pepe Couttolenc fortalece la agenda legislativa del PVEM en materia de igualdad, derechos humanos y justicia social, al impulsar acciones que buscan erradicar la violencia en todos los ámbitos, incluido el deportivo.