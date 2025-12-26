La Secretaría del Medio Ambiente activó la Fase 1 de contingencia ambiental Estado de México, pero, ¿habrá doble hoy no circula en el Edomex el viernes 26 de diciembre 2025?

Derivado de la mala calidad del aire y partículas suspendidas en las zonas del Valle de Toluca y Metropolitana de Santiago Tianguistenco, por lo que solicitan extremar precauciones.

Habrá doble hoy no circula el 26 de diciembre 2025 en el Estado de México por contingencia

Parte de las medidas que se activan con la Fase 1 de contingencia ambiental Estado de México es el doble hoy no circula, para el 26 de diciembre aplicará en los siguientes vehículos (automóviles y motocicletas):

Holograma de verificación 2, todos los vehículos

Holograma 1 cuyos vehículos tengan en su placa como último número: 1, 3, 4, 5, 7 o 9

Holograma de verificación 0 y 00, engomado azul y terminación de placas 9 o 0

A su vez, la mitad de las unidades de reparto de gas LP no circularán por el doble hoy no circula en el Edomex el viernes 26 de diciembre.

Y los vehículos de transporte de carga no podrán circular entre las 6:00 y 10:00 horas, excepto si se encuentran en el Programa de Autorregulación.

Fue a partir de las 11:00 horas de este 25 de diciembre que se registraron entre 82 y 84 microgramos por metro cúbico de concentración de partículas PM2.5 en el Estado de México.

Contingencia ambiental Estado de México hoy 25 de diciembre 2025 (Secretaría del Medio Ambiente Edomex)

¿Doble hoy no circula 26 de diciembre 2025 aplica para CDMX? CAMe no ha activado contingencia

De momento y como se mencionó, la contingencia ambiental en el Estado de México de hoy 25 de diciembre afecta a zonas colindantes del Valle de Toluca, por lo que el doble hoy no circula 26 de diciembre no aplica a la CDMX.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha activado ninguna contingencia ambiental para la Zona Metropolitana del Valle de México que abarca varios municipios del Edomex y la Ciudad de México.

Por lo que el Hoy no circula de mañana viernes 26 de diciembre 2025 se mantienen igual (de momento) en la CDMX, al igual que el de hoy 25 de diciembre, para vehículos de engomado verde con placas 1 y 2, holograma 1 y 2.