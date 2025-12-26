El Gobierno del Estado de México ha suspendido la contingencia ambiental en Fase 1 de este viernes 26 de diciembre ante la mejora de la calidad del aire.

“La condiciones de la calidad de aire son favorables para realizar tus actividades”. El Gobierno del Estado de México

Pese a la suspendido la contingencia ambiental la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Edomex mantiene activa la Fase de Alerta por partículas PM2.5 en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Ante el registro de c oncentraciones máximas de 42 y 37 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en las estaciones de monitoreo de Xonacatlán y Calimaya de los municipios.

Edomex respira: suspenden contingencia ambiental (Gobierno del Estado de México)

Edomex mantiene monitoreo del aire tras suspender contingencia ambiental

Pese a que el Edomex suspendió la contingencia ambiental, las autoridades mantienen el monitoreo de la calidad del aire en el estado.

Asimismo, se precisó que queda suspendida la restricción vehicular con el doble no circula, por lo que automovilistas podrán circular bajo la operación de manera normal del programa Hoy No Circula.

Además de que se ha pedido a la población del Edomex continuar con las medidas preventivas para evitar la contingencia ambiental y procurar la salud de los mismo, con ello se solicitó: