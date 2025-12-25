El gobierno del Estado de México (Edomex) activó este jueves 25 de diciembre la fase 1 en la demarcación por contingencia ambiental debido a los altos niveles de partículas PM2.5.

Al igual que en el Estado de México, la Ciudad de México reporta una mala calidad de aire con altos índices de contaminantes, por lo que no se recomienda hacer actividades al aire libre.

Se activó la fase 1 de contingencia ambiental Estado de México (Rogelio Morales Ponce / Cuartoscuro)

Activan contingencia ambiental en el Estado de México por contaminación en Navidad

Autoridades del Estado de México activaron las alertas por contingencia ambiental en esta Navidad debido a la mala calidad del aire en municipios como:

Tepotzotlán

Cuautitlán

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Chimalhuacán

La Paz

Chicoloapan

Texcoco

Teoloyucan

Nextlalpan

Melchor Ocampo

Debido a la contingencia ambiental, las autoridades del Estado de México hacen un llamado a la población a evitar realizar actividades físicas al aire libre y utilizar cubrebocas de ser posible.

Contingencia ambiental empaña la Navidad en el Estado de México (Especial)

Alertan por contingencia ambiental en el Estado de México; CDMX no se queda atrás

Más de 10 alcaldías de la CDMX presentan mala calidad del aire este jueves 25 de diciembre, lo que ha empañado la Navidad. Estas son los lugares con alerta por contingencia ambiental en CDMX: