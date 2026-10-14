La empresa gasera Polgas se pronunció sobre la explosión que dejó un quemado en Coacalco, Estado de México, asegurando que se hará responsable de los daños ocasionados tras el incidente.

La estación cuenta con los permisos para su operación y con seguros de daños a terceros, responsabilidad civil y responsabilidad ambiental. Polgas

Polgas señaló que las aseguradoras se encuentran dando seguimiento al incidente —que dejó 10 viviendas afectadas— para su evaluación conforme a las condiciones y alcances de las pólizas.

Este seguimiento, señaló, permitirá valorar las posibles afectaciones y determinar la atención que corresponda para resarcir los daños que hayan ocurrido.

Polgas se pronuncia por explosión en Coacalco (Pologas)

Explosión en Coacalco: suman 10 casas afectadas, 2 tiendas con daños y una persona quemada

En un comunicado difundido el 13 de octubre, Polgas confirmó que la explosión ocurrió alrededor de las 8:00 horas en la estación conocida como La Guadalupana.

Agregó que las causas y circunstancias del accidente deberán esclarecerse mediante las revisiones técnicas y las determinaciones de las autoridades competentes.

Entre los primeros daños materiales se reportó un puesto de dulces calcinado, además de afectaciones estructurales en un predio vecino, una nave industrial y varios vehículos.

Los daños incluyen:

10 casas afectadas, varias con daños estructurales y en enseres domésticos

2 tiendas de abarrotes destruidas por el fuego y la onda expansiva

4 vehículos incendiados

6 motocicletas quemadas

1 persona lesionada por quemaduras

Daños en el tendido eléctrico de la zona

Vidrios rotos en viviendas ubicadas hasta 300 metros de la gasera por la onda expansiva

Polgas se pronuncia por explosión en Coacalco (Cuartoscuro / Cuartoscuro)

Polgas lamenta quemaduras de persona durante la explosión en Coacalco

En el mismo comunicado, la empresa Polgas lamentó lo sucedido y expresó su apoyo a la persona herida y su familia, aunque aclaró que hasta el momento no se han reportado lesiones graves.

Con la información disponible al momento de emitir este comunicado, se reporta una persona lesionada, sin que se hayan informado lesiones de gravedad. Pologas

Agregó que “su bienestar es nuestra principal preocupación” y que “por respeto a él y a su familia”, cualquier actualización sobre su condición se manejará con prudencia y con base en información confirmada.