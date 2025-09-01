José Alberto Couttolenc Buentello, presidente del Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, acudió al municipio de Chalco para encabezar la primera Asamblea Verde por un Diálogo Participativo.

Esta serie de eventos tiene como finalidad mantener un diálogo abierto con la ciudadanía, trabajar con hechos y demostrar que la política se construye desde el territorio, con la voz y la fuerza de las familias mexiquenses.

Acudieron a la cita más de 35 mil personas entre simpatizantes, militantes, legisladores federales y locales, autoridades municipales y líderes sociales, dejando claro que Chalco es un bastión del partido en el Estado de México.

Ante los presentes, Couttolenc afirmó que la política sólo cobra sentido cuando sirve a la gente y ayuda a resolver sus problemas, agregando que escuchar no es un favor de los políticos hacia la ciudadanía, sino su trabajo.

“Hoy vivimos en tiempos donde estamos más conectados que nunca por las redes sociales, pero la gente ya no se comunica ni se entiende. ¿Y cuál es el resultado? Municipios con carencias de agua, con saturación vial, con hospitales sin medicinas, con escuelas en condiciones precarias. Lo peor es que nos estamos acostumbrando a vivir así. No podemos acostumbrarnos” Pepe Couttolenc, presidente del PVEM en el Estado de México

PVEM es la única opción real de cambio: Pepe Couttolenc

Durante su participación en la primera Asamblea Verde, Pepe Couttolenc agregó que el Partido Verde se ha convertido en la segunda fuerza política del Estado de México y es la única opción real de cambio “porque aquí sí se trabaja todos los días y sí se cumple”.

“Seguimos votando por los mismos y obteniendo los mismos resultados”, se lamentó el líder partidista, pidiendo con ello a la ciudadanía no resignarse ante los malos gobiernos y seguir exigiendo buenos resultados.

La dirigente nacional del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, también estuvo presente en el evento y aprovechó la oportunidad para respaldar el trabajo de Pele Couttolenc al frente de la dirigencia estatal.

Pepe ha dado resultados, crece todos los días y cumple, afirmó la presidenta nacional del partido, quien también se dijo confianza en que esta asamblea sea el inicio de una nueva era de entendimiento entre militancia y dirigentes en favor de todos los municipios mexiquenses.

Finalmente, el regidor de Chalco y anfitrión de la asamblea, Cristian “Jimmy” Castillo Grimaldo, afirmó que la fuerza del Verde está en su gente, y agregó: