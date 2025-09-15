El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México celebró en Sultepec la Segunda Asamblea Verde por un Diálogo Participativo, un ejercicio impulsado por José Alberto “Pepe” Couttolenc.

“El diálogo y la escucha son la clave. No se trata de campañas, sino de trabajar todos los días para fortalecer a nuestra familia Verde” José Alberto Couttolenc

Pepe Couttolenc (Cortesía)

Pepe Couttolenc: Sultepec ha enfrentado condiciones complejas

Pepe Couttolenc subrayó que el sur del Estado de México ha enfrentado históricamente condiciones complejas, por lo que la presencia del partido en los municipios es prioritaria para atender las inquietudes de la militancia y traducirlas en una ruta política clara.

“En esta región, una de las más verdes y boscosas del estado, persisten retos en materia de agua, salud y educación que debemos atender juntos. Por eso estamos aquí, para escuchar y para construir soluciones, porque la política tiene que hacerse en las comunidades y con nuestra gente” José Alberto Couttolenc

En su intervención, el presidente municipal de Sultepec, José Alberto Mejía Santaolalla, destacó la importancia de que la política conecte con el sentir de la militancia:

“En Sultepec sabemos que el futuro es Verde y se construye hombro a hombro con nuestra gente” José Alberto Mejía Santaolalla

Por su parte, el profesor Porfirio Álvarez Rodríguez, representante de los liderazgos locales, señaló que la Asamblea Verde abre la puerta para que militancia y dirigencia trabajen de la mano en favor de un Sultepec más fuerte y organizado.

Estos encuentros, que continuarán realizándose en distintos municipios mexiquenses, forman parte de la estrategia del Verde para consolidar su papel como alternativa real de cambio en las próximas elecciones. De esta manera, el partido ratifica su compromiso de construir desde la base militante, escuchar con atención y trabajar con hechos para fortalecer a la Familia Verde.