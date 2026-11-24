El coordinador parlamentario del PVEM en el Congreso mexiquense, Pepe Couttolenc, respaldó una iniciativa para que los servicios públicos de salud cuenten con mecanismos de atención prehospitalaria de urgencias médicas dirigidos a pacientes renales en Edomex que requieren tratamientos como diálisis y hemodiálisis.

El también dirigente estatal del PVEM señaló que el acceso a la atención médica no debería depender de las condiciones económicas de los pacientes, la capacidad de las unidades médicas o la distancia que deban recorrer.

La verdad es que nadie debería quedarse sin atención por las carencias de una unidad médica, por falta de dinero o por vivir lejos. Estamos hablando de vidas y hay que dar respuestas concretas. Pepe Couttolenc, dirigente estatal del PVEM

En el Estado de México, se estima que alrededor de 2.1 millones de personas viven con enfermedad renal crónica en el Estado de México. La demanda de hemodiálisis supera la capacidad de las unidades médicas públicas, situación que dificulta el acceso oportuno a estos tratamientos.

De acuerdo con la diputada Honoria Arellano Ocampo, 150 familias de la zona oriente enfrentan dificultades para acceder a la hemodiálisis. La legisladora también reportó que cinco pacientes de entre 35 y 45 años fallecieron durante las dos semanas previas a su intervención.

¿Qué propone la iniciativa para pacientes renales?

La propuesta, impulsada por Honoria Arellano Ocampo a nombre de la bancada del Verde, busca modificar la Ley de Salud del Estado de México, que ya contemplaba mecanismos para atender enfermedades crónicas, pero no establecía expresamente la obligación de contar con mecanismos de atención prehospitalaria de urgencias médicas para quienes requieren tratamientos de sustitución renal.

La iniciativa pretende facilitar el acceso oportuno a terapias como la diálisis y hemodiálisis, reducir los tiempos de espera y los riesgos asociados a la falta de espacios, equipos e insumos, así como contribuir a disminuir la saturación hospitalaria y la necesidad de recurrir a servicios privados.

La propuesta fue presentada el pasado 11 de noviembre y remitida a comisión para su estudio y dictamen.

El dirigente estatal, Couttolenc Buentello señaló que el PVEM Estado de México continuará buscando acuerdos con otras fuerzas políticas para impulsar la iniciativa.

Desde el Verde vamos a seguir chambeando y construyendo acuerdos con las distintas fuerzas políticas para que esta iniciativa avance. No vamos a soltar este tema. Pepe Couttolenc, dirigente estatal del PVEM

La propuesta busca fortalecer la atención médica para pacientes renales mediante mecanismos de respuesta ante urgencias, en un contexto de demanda de tratamientos y capacidad limitada de las unidades públicas de salud.