El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso mexiquense, Pepe Couttolenc, reconoció el impulso de su bancada a una iniciativa que busca establecer límites a los aumentos de renta de vivienda y brindar mayor certeza a las personas que alquilan un inmueble, especialmente a los jóvenes.

La propuesta plantea que, al renovar un contrato de arrendamiento, el incremento de la renta no supere la inflación reportada por el Banco de México (Banxico) durante el año inmediato anterior. El proyecto fue presentado por el diputado Héctor Raúl García González, a nombre de la bancada del Verde, y turnado a comisiones legislativas para su estudio y dictamen.

Pepe Couttolenc destaca impacto de los aumentos de renta en jóvenes del Edomex

Couttolenc señaló que los incrementos excesivos en el alquiler pueden afectar la economía de los jóvenes, quienes destinan una parte importante de sus ingresos al pago de vivienda.

“Hay jóvenes que chambean durísimo para pagar su renta y salir adelante. La verdad es que no se vale que un aumento fuera de toda realidad les complique la vida o los ponga en riesgo de perder su vivienda” Pepe Couttolenc, dirigente estatal de Partido Verde.

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) citados en el planteamiento, en México el 17.7 por ciento de los hogares unipersonales de jóvenes que rentaban destinaba al menos el 30 por ciento de sus ingresos al alquiler.

En el Estado de México, la misma institución identificó 21 mil 320 hogares unipersonales de jóvenes en viviendas rentadas, cifra que forma parte del contexto presentado para impulsar la propuesta legislativa.

Iniciativa del Partido Verde propone límites a las rentas y opciones para comprar vivienda

La iniciativa establece que, cuando se renueve un contrato de arrendamiento de vivienda, el aumento no pueda superar la inflación registrada por Banxico durante el año inmediato anterior. La medida no obliga a los propietarios a incrementar el precio del alquiler, sino que fija un límite en caso de que decidan hacerlo, respetando también sus derechos.

Además de regular los incrementos, el proyecto contempla mecanismos preferentes de financiamiento para facilitar la adquisición de una primera vivienda, alternativas de arrendamiento asequible y, cuando corresponda, esquemas de renta con opción a compra.

La propuesta fue remitida a comisiones legislativas para su análisis y dictamen, por lo que todavía deberá continuar el proceso correspondiente en el Congreso del Estado de México.