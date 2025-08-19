Pepe Couttolenc destacó la participación de senadores, diputados y ciudadanos en la “Jornada de Restauración Forestal” de San Jerónimo Acazulco, Ocoyoacac.

En total se plantaron mil 500 oyameles , como parte de una meta de 30 mil árboles impulsada por la gobernadora Delfina Gómez.

PVEM reafirma compromiso con la reforestación

Pepe Couttolenc, dirigente estatal del PVEM y coordinador de la Bancada Verde, enfatizó la importancia de unir sociedad, autoridades y partidos para reforestar.

En su mensaje, destacó beneficios como fijar el suelo, captar agua y purificar el aire , e invitó a la ciudadanía a sumarse activamente a la iniciativa.

El legislador reconoció la visión de Delfina Gómez, al resaltar la importancia de proteger el medio ambiente para las futuras generaciones

Objetivos ambientales del Parido Verde

Pepe Couttolenc recordó que la reforestación forma parte de las tres grandes acciones del Parido Verde:

Transformación de residuos en energía.

Captadores de agua pluvial.

Reforestación masiva.

Esto, con la meta de plantar 750 mil árboles en tres años , de los cuales se han logrado entre 150 y 200 mil.

La jornada contó con la participación de autoridades municipales, líderes indígenas, senadores, diputados y representantes de comisiones de cambio climático y sostenibilidad.