Pepe Couttolenc anunció que impulsará en el Estado de México una iniciativa para crear un Banco Estatal del Suelo.

El objetivo es facilitar a las juventudes el acceso a predios habitacionales y la construcción progresiva de viviendas sostenibles y dignas, en coordinación con la Bancada Verde en el Congreso.

La iniciativa contempla coordinación intergubernamental para urbanizar terrenos con servicios básicos, integrar equipamiento comunitario , simplificar trámites y ofrecer incentivos y asistencia técnica, detalló Pepe Couttolenc.

Plan de vivienda para jóvenes tendrá enfoque ecológico Pepe Couttolenc

Pepe Couttolenc informó que la propuesta se centra en jóvenes de 20 a 30 años, con énfasis en mujeres jefas de familia , personas con discapacidad y población indígena.

Con ello se busca promover un urbanismo social y ecológico, incorporando:

Energía solar.

Captación de agua pluvial.

Materiales sostenibles.

Situación habitacional actual de los jóvenes en Estado de México

Actualmente, más del 80 por ciento de los jóvenes en México no accede a vivienda propia o en renta , y en el Estado de México más de 750 mil personas viven en rezago habitacional.

Esto es, con condiciones de hacinamiento, materiales precarios o sin servicios básicos, lo que representa un reto de justicia social.

Ahora, el proyecto busca garantizar no sólo vivienda, sino bienestar emocional y físico, fomentando comunidades sostenibles y responsables con el medio ambiente, explicó Pepe Couttolenc.