Pepe Couttolenc anunció que impulsará en el Estado de México una iniciativa para crear un Banco Estatal del Suelo.
El objetivo es facilitar a las juventudes el acceso a predios habitacionales y la construcción progresiva de viviendas sostenibles y dignas, en coordinación con la Bancada Verde en el Congreso.
La iniciativa contempla coordinación intergubernamental para urbanizar terrenos con servicios básicos, integrar equipamiento comunitario, simplificar trámites y ofrecer incentivos y asistencia técnica, detalló Pepe Couttolenc.
Plan de vivienda para jóvenes tendrá enfoque ecológico Pepe Couttolenc
Pepe Couttolenc informó que la propuesta se centra en jóvenes de 20 a 30 años, con énfasis en mujeres jefas de familia, personas con discapacidad y población indígena.
Con ello se busca promover un urbanismo social y ecológico, incorporando:
- Energía solar.
- Captación de agua pluvial.
- Materiales sostenibles.
Situación habitacional actual de los jóvenes en Estado de México
Actualmente, más del 80 por ciento de los jóvenes en México no accede a vivienda propia o en renta, y en el Estado de México más de 750 mil personas viven en rezago habitacional.
Esto es, con condiciones de hacinamiento, materiales precarios o sin servicios básicos, lo que representa un reto de justicia social.
Ahora, el proyecto busca garantizar no sólo vivienda, sino bienestar emocional y físico, fomentando comunidades sostenibles y responsables con el medio ambiente, explicó Pepe Couttolenc.