El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, Pepe Couttolenc Buentello, afirmó que el partido alcanzó este año 200 mil afiliados.

El partido sumó más de 40 cuadros políticos con peso territorial y Gobiernos Verdes municipales que hoy dan resultados, lo que fortalece su estructura rumbo a 2026.

PVEM registra crecimiento histórico en el Edomex y se prepara para 2026

Durante 2025, el PVEM cerró con un crecimiento sin precedentes en el Estado de México, consolidándose como una de las fuerzas políticas con mayor presencia territorial en la entidad y lista para enfrentar los retos de 2026, señaló Couttolenc Buentello.

El dirigente estatal destacó que llegar a los 200 mil afiliados no es un dato menor, sino el reflejo del compromiso de una estructura sólida, integrada por mujeres y hombres que recorren los municipios, escuchan a la ciudadanía, gestionan soluciones y defienden el proyecto Verde con convicción.

Ha sido un año extraordinario para el Partido Verde y para el Estado de México. Aquí no hablamos de discursos, hablamos de resultados; la chamba mata cualquier tipo de grilla. Pepe Couttolenc

Pepe Couttolenc subrayó que, en los municipios mexiquenses gobernados por el PVEM, los resultados obtenidos durante 2025 han permitido mantener la confianza ciudadana, al demostrar que es posible gobernar con cercanía, eficacia y rendición de cuentas.

Asimismo, reconoció la colaboración y liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con quien, dijo, se ha logrado una coordinación permanente que ha permitido avanzar de manera relevante, especialmente en materia medioambiental, impulsando un futuro más sustentable para la entidad.

Finalmente, José Alberto Couttolenc se comprometió a seguir avanzando en 2026 y a enfrentar los retos que se presenten, convencido de que este crecimiento representa el inicio de una transformación Verde en el Estado de México, al tiempo que aseguró que el partido continuará fortaleciéndose en la entidad.