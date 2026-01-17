Un grupo integrado por trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), aseguraron una toma clandestina en Azcapotzalco, CDMX.

De acuerdo con el reporte de representantes de Pemex y la SGIRPC, dicha toma de combustible se encontraba dentro de un taller mecánico que se usaba como tapadera.

Pemex descubrió la toma clandestina en Azcapotzalco por una fuga de combustible

La toma clandestina de combustible estaba ubicada en el número 25 de la Av. Tezozomoc, en Azcapotzalco, CDMX; fue reportada a Pemex debido a un derrame.

Vecinos reportaron a Pemex un fuerte olor a gasolina en el taller mecánico de la mencionada dirección, por lo que autoridades se dirigieron al local.

Fue ahí donde al interior del mismo, encontraron un ducto cortado producto de una toma clandestina que se usaba para robar el combustible.

Atendemos toma clandestina registrada en Av. Tezozómoc, col. San Antonio, @AzcapotzalcoMx.



La titular de la @SGIRPC_CDMX, Myriam Urzúa @VenegasUrzua, se encuentra en el lugar para coordinar los trabajos de los equipos de emergencia.



Como medida de prevención se realizó el… pic.twitter.com/eXWuGlBUaq — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 16, 2026

El corte al ducto se localizó en el baño de este taller mecánico. Debido a esto, vecinos de la zona fueron desalojados, además de que se procedió a acordonar la zona.

Tras varios minutos de trabajo, representantes señalaron que no existía riesgo para las personas, procediendo a sellar el ducto para evitar que el combustible se siguiera filtrando y llegara a las alcantarillas.

Representantes de Pemex aseguraron el inmueble con la toma clandestina en Azcapotzalco

Tras hacer la revisión pertinente y confirmar que no había peligro para la población, Pemex procedió a asegurar el inmueble con la toma clandestina en Azcapotzalco.

Pemex también informó el aseguramiento de varios bidones dentro del taller mecánico de Azcapotzalco, que se usaban para extraer el combustible.

Además de una camioneta donde presuntamente se transportaba el hidrocarburo robado.

No hay reportes de detenidos o presuntos responsables de la toma clandestina.